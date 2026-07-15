Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Ethel Pozo y Magaly Medina protagonizaron un esperado reencuentro televisivo en el que la conductora de ATV recordó las críticas que lanzó años atrás contra la hija de Gisela Valcárcel. Durante la conversación, la popular 'Urraca' explicó por qué en aquella época la calificaba como una "mosca muerta" cuando formaba parte de 'América hoy'. Según señaló, su actitud frente a los comentarios de sus compañeras podía interpretarse como una forma de respaldo.

La presentadora le recordó que, aunque la hija de la popular 'Señito' mantenía una postura más tranquila dentro del programa, para ella terminaba respaldando algunas opiniones que se expresaban al aire. "Si bien es cierto que tú eras la que estaba 'modocita', la señora del programa, pero tenía a esta compañera tuya, exintegrante, porque tú eres la exintegrante de 'América Hoy', podían decir todo lo que les ocurriera, lanzar todas las cosas que querían", expresó.

Magaly Medina explica por qué calificó de "mosca muerta" a Ethel Pozo

Durante la conversación, Magaly Medina le recordó a Ethel Pozo que sus cuestionamientos no estaban relacionados únicamente con su forma de conducir el programa, sino con la manera en la que percibía su participación dentro del espacio televisivo. La periodista señaló que la actitud de la hija de Gisela Valcárcel podía interpretarse como una aprobación hacia los comentarios que realizaban sus compañeras.

"Pero tú estabas escuchando y a veces sonreías, pero estabas de alguna forma con tu presencia avalando lo que esta persona decía", le manifestó la 'Urraca'. Ante ello, Ethel Pozo decidió responder y aseguró que tenía su propia perspectiva sobre las situaciones que ocurrían en el programa. "Yo tengo mi propia opinión", señaló la conductora.

La hija de Gisela Valcárcel también contó que anteriormente conversó con Patty Lorena, quien durante años fue una de sus críticas, y que recibió un comentario similar al que le hizo la conductora de ATV. "He hablado con Paty Lorena, la semana pasada, que fue también mi detractora durante mucho tiempo y le digo por qué, y me dice casi lo mismo que tú me dices", relató.