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Magaly Medina sorprendió al pronunciarse sobre las recientes declaraciones de Ethel Pozo acerca de su salida de 'América Hoy'. La conductora de ATV se mostró conmovida por el relato de la hija de Gisela Valcárcel y criticó a Janet Barboza y Edson Dávila porque, según su opinión, no le habrían contado a su entonces compañera que continuarían en el programa.

Durante la emisión de 'Magaly TV, la firme', la ‘Urraca’ recordó que Ethel, Janet y Edson mostraban públicamente una relación cercana y se llamaban "hermanos". Por ello, aseguró que le sorprendió conocer la manera en que la comunicadora se habría enterado de que sus compañeros permanecerían en América TV tras el fin de su etapa en el magazine.

“Lo que a mí sí me ha sorprendido es el deschave de Ethel. Fue al pódcast de María Pía y contó cosas que desconocíamos, que habíamos supuesto que habían pasado cuando ella ya no va más en 'América Hoy'. Termina el año 2025 y solo se quedan dos de sus amigos, ‘hermanos’, con quienes se supone que tenían un súper vínculo”, expresó.

Magaly Medina llama “cobardes y traidores” a Janet Barboza y Edson Dávila

La polémica surgió luego de que Ethel Pozo contara en el pódcast 'Sin más que decir' que, durante sus últimos días en 'América Hoy', comenzó a sospechar que no continuaría en el canal al no ser convocada para renovar su contrato. Según su relato, Janet y Edson ya conocían que permanecerían en el programa, mientras ella todavía no tenía certeza sobre su futuro.

“Ellos sí sabían que se quedaban, yo no tenía la certeza. Yo grabé el video de Navidad y me cortaron, creo que apareció un rulo nomás. No me llamaron para firmar contrato, yo ya intuía lo que pasaba. Ya nadie se dirigía a mí, hablaban con Janet”, relató Ethel.

La presentadora también explicó que prefirió no confrontar a quienes consideraba sus amigos porque temía la respuesta que podía recibir. Asimismo, afirmó que existía una propuesta de la productora de su madre para que el equipo continuara unido en otro proyecto.

Tras escuchar sus declaraciones, Magaly criticó duramente la actitud que habrían tenido los actuales presentadores de América Hoy. La conductora sostuvo que ambos debieron hablar directamente con Ethel y comunicarle su decisión de permanecer en el canal.

“El hermano Edson ni su hermana Janet tuvieron la decencia, sino más bien se portaron de manera cobarde y traidora porque, si bien es cierto, uno en la vida tiene ofertas que le permiten surgir, hay que ser agradecidos siempre. Vas y lo dices: ‘¿Sabes qué? Te agradezco. El programa ya no va a ir más con tu madre, pero yo me voy a quedar. He decidido elegir esta opción y quedarme porque es mi trabajo, necesito trabajar’, lo que sea. Pero vas y lo dices. Pero ellos, a lo traicionero, por detrás”, manifestó.

Magaly se conmueve con Ethel Pozo y sorprende con mensaje

En esa misma línea, Medina reaccionó al relato de Ethel sobre su salida de 'América Hoy'. La hija de Gisela Valcárcel contó que decidió no anticipar su despedida y sorprendió a sus compañeros al comunicar frente a cámaras que aquel sería su último programa.

Según Ethel, Edson Dávila rompió en llanto en ese momento. La presentadora consideró que la reacción de su excompañero fue genuina y señaló que, a su parecer, él comprendió que ella ya conocía lo ocurrido.

“Edson se pone a llorar, se quiebra porque se da cuenta que yo ya sé lo que hicieron. Somos amigos, siento que genuinamente se pone a llorar”, contó Ethel durante la entrevista.

Tras escucharla, Magaly sorprendió al mostrarse empática con la conductora y aseguró que su relato le generó pena.

“La escucho y te juro que me da pena. Ganas de decirle: ‘Ven, Ethel, para apapacharte’, porque a mí me parece que lo peor de la vida es la ingratitud, porque eso se paga”, expresó.

Finalmente, la periodista reiteró sus críticas contra Barboza y Dávila y sostuvo que las revelaciones de Ethel cambiaron la percepción sobre la relación que mantenían fuera de cámaras. “Ella les ha sacado la careta a los dos”, concluyó.