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JNJ entrevistó a Carlos Loyola, único candidato en carrera para el jefe de la ONPE

Durante su sustentación ante el pleno de la JNJ, el candidato Carlos Loyola cuestionó el incremento del gasto logístico en las últimas elecciones y señaló que buscará "optimizar el uso de recursos públicos" para las Elecciones Regionales y Municipales.

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JNJ entrevistó a Carlos Loyola, único candidato en carrera para el jefe de la ONPE. | JNJ
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidirá si nombra a Carlos Loyola como nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras la entrevista personal realizada este martes 16 de junio.

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Durante esta última etapa de evaluación, el postulante Carlos Loyola Escajadillo sustentó su plan de trabajo para el período 2026-2030 y abordó el debilitamiento de la confianza ciudadana que atraviesa el organismo electoral.

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"Es decir, las debilidades operativas y reputacionales son la principal prioridad de la nueva gestión que me toque en suerte dirigir", manifestó el candidato de manera tajante ante el pleno de magistrados.

Crítica al colapso tecnológico

El postulante, quien cuenta con experiencia previa como gerente de planificación en la institución, centró su crítica en las fallas técnicas registradas en el último proceso electoral general.

Loyola detalló que el fracaso de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) provocó un grave perjuicio económico y logístico debido a compras inservibles.

"Lo más grave es la pérdida de recursos públicos. La ONPE invirtió más de 41 millones de soles en comprar más de 31 mil laptops y 30 mil impresoras que no pudieron ser utilizadas [...]. Y adicionalmente se contrató asistencia técnica informática por 144 millones. Esto llevó al colapso del sistema y a la intervención de la Procuraduría y la Contraloría", mencionó.

En materia económica, el candidato cuestionó el incremento de los presupuestos institucionales y señaló que los costos se han disparado de forma desproporcionada en comparación con la realidad del país.

Loyola expuso que el servicio de despliegue de material electoral se quintuplicó en los últimos años sin justificación técnica. "Es inconcebible que este servicio ha crecido en más de quinientos por ciento cuando la inflación acumulada de los últimos veinte años según el Banco Central de Reserva es de solamente ochenta y siete por ciento".

Garantías para las próximas elecciones de octubre

De cara a los comicios regionales y municipales del próximo 4 de octubre, Loyola indicó que no se malgastarán recursos en tecnología que no haya sido certificada.

El aspirante señaló que priorizará una fase de estabilización y que se realizarán auditorías antes de masificar cualquier herramienta digital. "Ningún equipo tecnológico será adquirido sin prueba de concepto piloto exitosa".

Al ser consultado por los miembros de la JNJ sobre cómo reaccionaría ante una crisis el día de la votación, el postulante planteó implementar comités de contingencia rápidos junto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Reniec.

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