Hija de Said Palao hace llorar a su madre durante su matrimonio con desgarradoras palabras: “Una persona no puede cambiar del todo”

Aleska Zambrano fue la novia que tuvo Said Palao antes de dar el salto a la fama. Foto: Composición LR/Instagram.

Aleska Zambrano fue la novia que tuvo Said Palao antes de dar el salto a la fama. Foto: Composición LR/Instagram.

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Aleska Zambrano, expareja de Said Palao y madre de su hija, contrajo matrimonio con Manolo Rodríguez el último viernes en una íntima ceremonia ampliamente celebrada en redes sociales. Sin embargo, el momento que más conmovió fue cuando Aleska rompió en llanto al escuchar el emotivo discurso de su hija, Caetana Palao, de 11 años, quien repasó la historia que han compartido en todo este tiempo.

'Durante cinco años estuvimos solo tú y yo. Dicen que una persona no puede cambiar del todo para ti. Pero para mí tocó una persona maravillosa que se llama Manolo, y es que verte compartir tu vida con él, mamá, me hace pensar en todo el camino que recorrimos juntas para llegar a este día tan feliz', dijo al comienzo la menor, mientras su madre y padrastro la miraban conmovidos.

Caetana Palao es la hija de Said Palao y Aleska Zambrano. Foto: Instagram.

Hija de Said Palao y su madre lloran juntas

Caetana Palao, hija de Aleska Zambrano y del exchico reality Said Palao, continuó con el emotivo discurso que dedicó durante la boda de su madre. En ese momento, ambas no pudieron contener las lágrimas cuando la menor expresó sus mejores deseos para la nueva etapa que inicia la pareja.

'Esos cinco años en los que fuiste mi refugio, mi mejor amiga, mi mayor ejemplo de fuerza. Siempre admiré cómo moviste cielo y tierra por mí, y por eso mi mayor deseo en la vida era verte brillar y ser feliz en la que estás siendo hoy. Quería que encontraras a alguien que viera lo reina que eres', señaló la menor con la voz entrecortada.

Las conmovedoras palabras de Caetana no solo hicieron llorar a Aleska, sino también a Manolo Rodríguez. Luego, la niña prosiguió con su mensaje. 'Mamá, gracias por enseñarme lo que es el amor incondicional. Te amo con toda mi alma, me explota el pecho de orgullo de verte dar este paso. Te mereces toda la felicidad del mundo, hoy y siempre', precisó.

Además, la menor dedicó unas emotivas palabras a su padrastro, a quien agradeció por llegar a la vida de ambas y formar parte de su familia. Al finalizar su discurso, madre e hija se dieron un conmovedor abrazo que también emocionó hasta las lágrimas a varios de los invitados a la ceremonia.

¿Por qué terminaron Aleska Zambrano y Said Palao?

Aleska Zambrano fue la novia de Said Palao antes de que él alcanzara la fama en 'Esto es guerra' y se casó con Alejandra Baigorria. Ambos dieron por terminada su relación en 2015, luego de que la joven viera cómo su hoy expareja comenzó a asistir a fiestas y a involucrarse sentimentalmente con Macarena Vélez.

Luego de finalizar el romance, del que nació una hija, tanto Zambrano como Said mantuvieron enfrentamientos públicos. Sin embargo, en los últimos años la relación entre ambos mejoró y decidieron llevar un vínculo cordial con el objetivo de velar por el bienestar de Caetana Palao.