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JNJ no logra votos para elegir al nuevo jefe de la ONPE: Carlos Loyola quedó fuera de carrera

Así, Bernardo Pachas seguirá como jefe de la ONPE, al frente de la institución electoral.

JNJ no alcanza votos suficientes para dar con nuevo jefe de la ONPE | Foto: difusión.
JNJ no alcanza votos suficientes para dar con nuevo jefe de la ONPE | Foto: difusión.
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) no logró reunir los votos necesarios para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Aunque Carlos Loyola, único postulante en el concurso público, aprobó la entrevista personal como parte del proceso de selección, no será oficializado como jefe de la ONPE. En consecuencia, Bernardo Pachas —jefe interino de la ONPE— continuará al frente de la institución electoral.

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