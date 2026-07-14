JNJ no logra votos para elegir al nuevo jefe de la ONPE: Carlos Loyola quedó fuera de carrera
Así, Bernardo Pachas seguirá como jefe de la ONPE, al frente de la institución electoral.
- JNJ entrevistó a Carlos Loyola, único candidato en carrera para el jefe de la ONPE
- JNJ define hoy si Carlos Loyola será el nuevo jefe de la ONPE
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) no logró reunir los votos necesarios para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Aunque Carlos Loyola, único postulante en el concurso público, aprobó la entrevista personal como parte del proceso de selección, no será oficializado como jefe de la ONPE. En consecuencia, Bernardo Pachas —jefe interino de la ONPE— continuará al frente de la institución electoral.
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