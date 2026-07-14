Junta preparatoria iniciará la instalación del nuevo Congreso Bicameral este 15 de julio
La junta estará conformada por Miguel Ángel Torres y Cecilia Chacón como presidente y vicepresidenta. Además, Fernando Rospigliosi, Luis Quispe Candia, Alejandro Muñante y Romina Uribe ocuparán las secretarías respectivas.
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La Junta Preparatoria encargada de la instalación del nuevo Congreso bicameral iniciará sus funciones este miércoles 15 de julio. Su objetivo será dejar todo listo para que ambas cámaras legislativas puedan comenzar a operar con normalidad a partir del 28 de julio.
Una de las principales funciones de este grupo de trabajo será convocar a la elección de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Este proceso deberá realizarse, como máximo, el 26 de julio, a fin de que las nuevas autoridades legislativas asuman funciones desde el 27 de este mes.
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La Junta Preparatoria estará presidida por el senador de Fuerza Popular Miguel Ángel Torres. La vicepresidencia recaerá también en una representante fujimorista: la diputada electa Cecilia Chacón. Ambos ocuparán estos cargos por haber obtenido la mayor votación en sus respectivas cámaras.
El senador Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y el diputado Luis Eliseo Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno) ocuparán la primera y segunda secretaría de la Junta Preparatoria por ser los legisladores de mayor edad en el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente. En tanto, el senador Alejandro Muñante (Renovación Popular) y la diputada Romina Uribe (Partido del Buen Gobierno) asumirán la tercera y cuarta secretaría al ser los parlamentarios más jóvenes de ambas cámaras.
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Con la instalación oficial del Congreso bicameral, prevista para el 27 de julio, comenzará la primera legislatura ordinaria del periodo parlamentario 2026-2027, que se extenderá hasta el 15 de diciembre. Durante esa misma sesión se convocará a la ceremonia solemne del 28 de julio, en la que Keiko Fujimori Higuchi prestará juramento y recibirá la banda presidencial para asumir la Presidencia de la República durante el periodo 2026-2031.