Magaly Medina impacta al anunciar encuentro bomba con Ethel Pozo en su programa: “En vivo y en directo”

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Magaly Medina y Ethel Pozo compartirán por primera vez el set de 'Magaly TV: la firme'. La figura de ATV sorprendió al anunciar en la edición más reciente de su programa que la hija de Gisela Valcárcel será su invitada y aseguró que conversarán sin restricciones. “No habrá ningún tema tabú”, adelantó la popular 'urraca'.

El anuncio causó expectativa, ya que la presentadora ha sido una de las críticas más constantes de la exconductora de 'América hoy' a lo largo de los años. Incluso, en reiteradas ocasiones cuestionó su desempeño en la televisión y hasta lanzó comentarios sobre su aspecto físico.

Horas antes de la confirmación, la propia Ethel había dejado abierta la posibilidad de asistir al programa de ATV durante una entrevista en el pódcast de María Pía. La expresentadora de 'La granja VIP' explicó que antes no podía concretar este encuentro debido a la exclusividad que mantenía con América TV y Panamericana. Ahora, ese cara a cara finalmente se hará realidad.

Magaly Medina anunciando a Ethel Pozo en su programa. Foto: ATV.

¿Cuándo se presentará Ethel Pozo en el programa de Magaly Medina?

Magaly Medina reveló que su encuentro con Ethel Pozo se realizará este martes 14 de julio a las 9.30 p. m., en 'Magaly TV: la firme', por ATV. Será la primera vez que ambas compartan el mismo set para una entrevista.

La conductora hizo el anuncio durante los primeros minutos de su programa, luego de mostrar algunos extractos de la entrevista que la hija de Gisela dio al pódcast de María Pía Copello.

“Ahora (Ethel) está libre, ahora no hay pretexto para que no venga. Y ella viene mañana como invitada a nuestro programa. Viene aquí en vivo y en directo, nada de grabado. Vamos a tocar todos los temas. No hay ningún tema tabú. Mañana aquí con Ethel Pozo, es nuestra invitada”, expresó la pelirroja.

Ethel quedó fuera de la TV tras la cancelación de su nuevo programa junto a Maju Mantilla

Luego de terminar su papel como conductora de ‘La granja VIP’ en Panamericana TV, Ethel Pozo también puso fin a su vínculo con el canal, luego de que el programa que tenía preparado junto a Maju Mantilla se canceló. Ahora, al no pertenecer a ninguna casa televisiva, ha retomado las entrevistas y una de sus más recientes apariciones fue en el podcast de María Pía Copello.

Durante la conversación, la hija de Gisela Valcárcel respondió a los comentarios de sus excompañeros de ‘América hoy’, Janet Barboza y Edson Dávila, quienes se refirieron a ella como una exintegrante del magazine. “Ese era mi programa”, expresó Ethel en el programa de YouTube. También admitió que ahora sintoniza el programa de Magaly Medina.