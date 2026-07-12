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Integrantes de Las estrellas de la cumbia revelan el terror que vivieron tras ataque al bus: "Nos tiramos al piso"

Las integrantes de la agrupación de cumbia contaron los dramáticos minutos que vivieron cuando sujetos armados dispararon contra el bus en Los Olivos, lo que dejó tres heridos.

Las estrellas de la cumbia sufre ataque en la Panamericana Norte. Foto: composición LR/difusión
Las estrellas de la cumbia sufre ataque en la Panamericana Norte. Foto: composición LR/difusión
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Las integrantes de Las Estrellas de la Cumbia se pronunciaron luego del ataque a balazos que sufrió el bus de la agrupación la mañana del domingo 12 de julio en el distrito de Los Olivos. El atentado, que dejó tres personas heridas, ocurrió cuando la orquesta se dirigía hacia Trujillo para cumplir con una presentación y, según los testimonios de las artistas, todo sucedió en cuestión de segundos mientras se disponían a desayunar.

"Escuchamos como unos cohetes que venían y al toque nosotros reaccionamos y nos tiramos al piso", relató una de las integrantes de la agrupación a RPP, al recordar los momentos de angustia que vivieron durante el ataque armado. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo recibió alrededor de 12 disparos.

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Así ocurrió el ataque contra el bus de Las Estrellas de la Cumbia

El atentado se registró en la avenida Alfredo Mendiola, a la altura del cruce con la avenida Los Platinos, en Los Olivos. La agrupación había culminado una presentación en Independencia y se encontraba detenida cerca del paradero Caseta, a un costado de la Panamericana Norte, antes de continuar su viaje hacia la ciudad de Trujillo.

Fue en ese momento cuando una motocicleta con varias personas a bordo apareció en la zona y abrió fuego contra el vehículo de la orquesta. “Hemos estado tranquilos, hemos terminado el evento. Justo estábamos parando por acá porque íbamos a desayunar y pasó eso”, declaró una de las integrantes.

Las imágenes posteriores al atentado evidenciaron la gravedad del hecho. En la parte delantera del bus se pudieron observar varios impactos de bala, mientras que en la cabina del conductor también quedaron visibles agujeros provocados por los proyectiles durante el ataque.

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La agrupación se pronuncia tras el atentado y confirma que recibe apoyo

Tras lo ocurrido, Las Estrellas de la Cumbia emitieron un comunicado oficial a través de sus redes sociales para informar sobre el estado de sus integrantes y condenar el hecho de violencia del que fueron víctimas.

Asimismo, la orquesta informó que las personas afectadas reciben la atención necesaria y agradeció las muestras de apoyo recibidas durante las últimas horas. “Afortunadamente, nuestro equipo se encuentra recibiendo la atención y el acompañamiento necesarios. Agradecemos de corazón las innumerables muestras de solidaridad, preocupación y apoyo que hemos recibido en estas difíciles horas”, indicaron.

Entre los heridos se encuentra Alexander Burga Medianero, conductor del bus, quien sufrió el roce de una bala en la cabeza; Jaime Eduardo Neciosup, trompetista de la agrupación, que recibió un impacto de bala en la mano derecha; y Miguel Leyva, auxiliar del conductor, quien también resultó afectado y recibió atención médica tras el ataque.

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