Retiro AFP: Si tengo S/500 ahorrados, ¿en qué puedo invertirlos para obtener una mejor rentabilidad?

El factoring permite a las empresas obtener liquidez inmediata al adelantar el cobro de facturas. Fuente: Difusión.

El factoring permite a las empresas obtener liquidez inmediata al adelantar el cobro de facturas. Fuente: Difusión.

¿Quieres invertir, pero no sabes por dónde empezar? Si cuentas con ahorros y buscas una manera inteligente de hacerlos crecer, Prestamype te ofrece la inversión en factoring: una opción rentable a corto plazo, con diversificación y más accesible que las opciones tradicionales. Lo mejor es que puedes comenzar desde solo S/100 o $25, con el respaldo de un título valor inscrito en CAVALI.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring es una herramienta financiera que permite a las empresas que venden a crédito adelantar el cobro de sus facturas. Así, reciben liquidez inmediata en lugar de esperar 30, 60 o hasta 90 días por el pago de sus clientes. Este adelanto proviene de inversionistas que compran total o parcialmente dichas facturas a cambio de una rentabilidad.

¿Quién paga al inversionista? El cliente de la empresa que solicitó el factoring es el encargado de pagar el capital más los intereses. Estos clientes suelen ser medianas y grandes compañías peruanas de diversos sectores, como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otras.

Beneficios de invertir en factoring

Si tienes S/1000 ahorrados, es hora de ponerlos a trabajar y hacer que generen más valor. Invirtiendo en factoring con Prestamype podrás aprovechar estos beneficios:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/100.

: Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/100. Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual. Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días.

: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días. Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio. Riesgo : Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Experiencia: Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Prestamype es una empresa sólida y confiable, con procesos fáciles de entender. En 8 años de trayectoria ha sumado más de 8,000 inversionistas activos, gestionado más de S/1,600 millones y generado ganancias que superan los S/210 millones.

¿Quieres que tu dinero empiece a rendir más? Invierte en factoring con Prestamype AQUÍ.

Regístrate y empieza a generar nuevos ingresos

Con Prestamype puedes invertir en factoring y hacer crecer tus ahorros en plazos cortos y con una rentabilidad atractiva de hasta 22% anual. Para comenzar a generar ingresos adicionales, solo necesitas registrarte en su web y abrir tu cuenta siguiendo estos pasos:

Registro: Regístrate AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online! Oportunidades: Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25. Retorno: Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

Haz que tus ahorros trabajen por ti invirtiendo en factoring con Prestamype. Regístrate ahora en su web AQUÍ y obtén una rentabilidad atractiva respaldada por un título valor inscrito en CAVALI.

[PUBLIRREPORTAJE]