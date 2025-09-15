Construye tu casa soñada con un préstamo de S/ 100 mil a una tasa desde 1.19 % mensual
Construir o remodelar tu hogar es posible con un préstamo flexible y a tu medida. Accede a montos de hasta S/ 2 millones con una evaluación rápida y sin trámites complicados.
Ahora puedes cumplir el sueño de tener tu propia casa con el apoyo de Prestamype, la Fintech peruana que brinda financiamiento incluso si estás en Infocorp o no tienes historial crediticio. Gracias a su préstamo para construcción, podrás acceder a montos altos, tasas competitivas y condiciones flexibles que te ayudarán a construir desde cero, avanzar con tu proyecto o remodelar tu vivienda.
Este préstamo está diseñado para quienes necesitan capital destinado a la compra de materiales, herramientas, contratación de mano de obra y todo lo necesario para hacer realidad la casa soñada.
Beneficios del préstamo de Prestamype
Prestamype brinda condiciones justas y adaptadas a la capacidad de pago de cada persona, facilitando el cumplimiento de sus cuotas en las fechas acordadas. Al solicitar un préstamo para construcción, podrás acceder a estos beneficios:
- Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 1.19%
- Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: 15 días en promedio.
- Cronogramas a medida: puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
- Experiencia: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
Con Prestamype puedes hacer realidad el sueño de tu casa propia. Precalifica hoy a un préstamo para construcción y accede a montos desde S/15 mil, incluso si estás reportado en Infocorp.
Requisitos para acceder al préstamo para construcción
Para precalificar a un préstamo para construcción con Prestamype debes cumplir con estos requisitos básicos:
- Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.
- Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
- También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.
Ha llegado el momento de construir la casa que siempre imaginaste. Con el préstamo para construcción de Prestamype podrás obtener hasta S/2 millones con desembolso rápido y un cronograma de pagos hecho a tu medida.
