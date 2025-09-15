HOYSuscripcion LR Focus

Construye tu casa soñada con un préstamo de S/ 100 mil a una tasa desde 1.19 % mensual

Construir o remodelar tu hogar es posible con un préstamo flexible y a tu medida. Accede a montos de hasta S/ 2 millones con una evaluación rápida y sin trámites complicados.

Ahora puedes cumplir el sueño de tener tu propia casa con el apoyo de Prestamype, la Fintech peruana que brinda financiamiento incluso si estás en Infocorp o no tienes historial crediticio. Gracias a su préstamo para construcción, podrás acceder a montos altos, tasas competitivas y condiciones flexibles que te ayudarán a construir desde cero, avanzar con tu proyecto o remodelar tu vivienda.

Este préstamo está diseñado para quienes necesitan capital destinado a la compra de materiales, herramientas, contratación de mano de obra y todo lo necesario para hacer realidad la casa soñada. ¿Listo para dar el siguiente paso? Descubre más sobre este préstamo AQUÍ.

Beneficios del préstamo de Prestamype

Prestamype brinda condiciones justas y adaptadas a la capacidad de pago de cada persona, facilitando el cumplimiento de sus cuotas en las fechas acordadas. Al solicitar un préstamo para construcción, podrás acceder a estos beneficios:

  • Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
  • Tasa de interés mensual desde 1.19%
  • Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.
  • Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.
  • Desembolso rápido: 15 días en promedio.
  • Cronogramas a medida: puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
  • Experiencia: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Con Prestamype puedes hacer realidad el sueño de tu casa propia. Precalifica hoy a un préstamo para construcción y accede a montos desde S/15 mil, incluso si estás reportado en Infocorp. Descubre más AQUÍ.

Requisitos para acceder al préstamo para construcción

Para precalificar a un préstamo para construcción con Prestamype debes cumplir con estos requisitos básicos:

  • Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.
  • Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
  • Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
  • También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

Ha llegado el momento de construir la casa que siempre imaginaste. Con el préstamo para construcción de Prestamype podrás obtener hasta S/2 millones con desembolso rápido y un cronograma de pagos hecho a tu medida. Precalifica en pocos minutos desde su web AQUÍ.

