Factoring para tu empresa: obtén dinero al instante sin endeudarte

Emprender y mantener una micro o pequeña empresa (mype) implica esfuerzo, constancia y, sobre todo, contar con capital para invertir y seguir creciendo. Sin embargo, acceder a un financiamiento rápido y confiable en la banca tradicional suele ser un gran reto para muchas mypes.

Si lo que necesitas es liquidez inmediata para impulsar tu negocio, existe una solución más práctica que los préstamos complicados de bancos o cajas: el factoring. Esta herramienta financiera te permite adelantar el cobro de las facturas de tus clientes y obtener el dinero que necesitas al instante.

¿Qué es el factoring y cómo funciona?

En el Perú, gran parte de las mypes vende a crédito y debe esperar entre 30, 60, 90 o incluso 120 días para cobrar sus facturas. Este retraso limita su liquidez y dificulta el crecimiento del negocio. Frente a este escenario, el “factoring” —también conocido como adelanto de facturas— se ha convertido en una excelente alternativa de financiamiento.

El factoring funciona de manera sencilla: entregas tus facturas por cobrar a una entidad financiera y, a cambio, recibes dinero inmediato. En otras palabras, transformas tus ventas a crédito en efectivo disponible al instante.

Por ejemplo, si un cliente te compra por S/ 10,000 en mercadería y recién te pagará dentro de 90 días, con el factoring puedes adelantar ese dinero descontando solo un pequeño porcentaje. En este proceso, tu empresa es la “cedente” y tu cliente el “deudor”.

Con Factoring Prestamype, accedes de inmediato hasta al 99% del valor de tu factura y, cuando el deudor pague, recibes el saldo restante. ¡Así de simple! Simula tu adelanto de facturas AQUÍ y descubre cuánto podrías obtener hoy mismo.

Beneficios del factoring

A diferencia de un préstamo tradicional, donde debes asumir deudas y pagar intereses elevados durante largos plazos, el factoring te permite obtener liquidez inmediata sin endeudarte.

Su mayor ventaja es clara: recibes el dinero de tus facturas al instante, sin esperar meses a que tus clientes paguen. Ese capital puedes destinarlo a lo que tu negocio más necesite, por ejemplo:

Reinvertir en crecimiento : invertir en publicidad, contratar personal, implementar servicios como delivery o aumentar tu stock de mercadería.

: invertir en publicidad, contratar personal, implementar servicios como delivery o aumentar tu stock de mercadería. Cumplir con la planilla : si el adelanto coincide con quincena o fin de mes, podrás pagar puntualmente a tus colaboradores.

: si el adelanto coincide con quincena o fin de mes, podrás pagar puntualmente a tus colaboradores. Pagar deudas vigentes: usar el dinero para cubrir obligaciones financieras de manera parcial o total.

Con el factoring conviertes tus ventas a crédito en efectivo disponible de inmediato y gestionas mejor la salud financiera de tu mype.

¿Dónde hacer factoring?

Una de las alternativas más seguras y respaldadas del mercado es Factoring Prestamype. Esta Fintech peruana está debidamente inscrita en CAVALI y reconocida por la SBS en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio N.º 19585-2020), lo que garantiza transparencia y confianza en cada operación.

Durante el 2024, Factoring Prestamype consolidó su liderazgo en el sector al posicionarse como el sexto mayor negociador de facturas a nivel nacional, con un volumen cercano a S/ 323 millones y una participación del 3% del mercado, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de la Producción. Este avance no fue casual: entre abril y diciembre del mismo año, la empresa escaló del décimo al sexto lugar en el ranking nacional, reflejando un crecimiento sostenido y la confianza creciente de las mypes en su servicio.

Requisitos para hacer factoring

Si necesitas liquidez inmediata para potenciar tu negocio, empieza a ceder tus facturas con Factoring Prestamype, solo debes cumplir con estos requisitos básicos:

Tener una empresa con RUC activo.

Contar con una factura por cobrar a una empresa.

La factura debe estar pendiente de pago y dentro del plazo de vencimiento.

Asimismo, los documentos con los que debes contar son los siguientes:

Copia del DNI del Representante Legal.

Vigencia de Poder del Representante Legal (no mayor a 90 días).

Contrato firmado por el Representante Legal.

Archivo XML de las facturas a ceder.

¿Estás listo para impulsar tu mype? Simula tu adelanto de facturas en solo unos minutos en la web de Prestamype, AQUÍ.

[PUBLIRREPORTAJE]