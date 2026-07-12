Diego Chávarri y Gabriela Herrera afirman que no le hacen daño a nadie porque están solteros. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

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Gabriela Herrera y Diego Chávarri decidieron poner fin a las especulaciones sobre el vínculo que mantienen desde hace varias semanas. Durante una reciente conferencia, ambos confirmaron que están saliendo y que atraviesan una etapa en la que buscan conocerse mejor, sin definir aún una relación formal y sin dejar que las críticas externas influyan en sus decisiones.

La bailarina y el exfutbolista explicaron que su cercanía nació tras compartir espacio en 'La granja VIP', experiencia que les permitió fortalecer una amistad que hoy continúa evolucionando. Además, revelaron que trabajan juntos en un nuevo proyecto digital, por lo que seguirán compartiendo tiempo tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Gabriela Herrera y Diego Chávarri anuncian que se están conociendo cada vez más

Gabriela Herrera señaló que la conexión con Diego Chávarri surgió de manera natural luego de convivir durante las grabaciones del formato televisivo en el que coincidieron. Según explicó, la dinámica del programa les permitió descubrir aspectos de sus personalidades que fortalecieron la confianza entre ambos y los animaron a seguir compartiendo actividades fuera de cámaras.

"Nos hemos conocido de una manera bastante diferente, ahora estamos trabajando juntos, nos estamos conociendo, viendo cómo va la situación", expresó la artista y dejó en claro que el proceso avanza sin apuros y que el tiempo marcará el rumbo de la relación.

Por su parte, Diego Chávarri destacó que actualmente ambos concentran sus esfuerzos en el pódcast que comparten con Cri Cri, proyecto que reforzó aún más su cercanía. El exfutbolista de Sporting Cristal también evitó referirse a las recientes declaraciones de su expareja, Thalía Bentín, y aseguró que prefiere mantenerse alejado de cualquier controversia pública.

"Estamos enfocados en lo de nosotros, sin preocuparnos ni escuchando comentarios negativos. Nos quedamos con lo bonito", manifestó.

Gabriela Herrera no quiere presiones en posible romance con Diego Chávarri

Al ser consultada sobre una posible oficialización de la relación, Gabriela Herrera dejó en claro que no existe prisa por colocar una etiqueta al vínculo que mantiene con Diego Chávarri. La bailarina respondió de forma contundente que no desea recibir presión para anunciar un noviazgo cuando ambos todavía están descubriendo cómo evoluciona la relación.

"Que no me presionen", respondió entre risas, reafirmando que tanto ella como Diego Chávarri disfrutan de su soltería y de la libertad para compartir públicamente sin tener que responder a expectativas ajenas.