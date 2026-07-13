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Sánchez señala que Cancillería actúa de manera sesgada ante informe de grupo de trabajo de la ONU sobre Castillo

El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, detalló que el comité de expertos de las Naciones Unidas no solo exige la libertad del expresidente Castillo, sino también una reparación económica. El informe también pide que se "adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos".

Roberto Sánchez, excandidato presidencial de Juntos por el Perú.
Roberto Sánchez, excandidato presidencial de Juntos por el Perú. | Difusión
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“El comunicado de la Cancillería contradiciendo esta certeza internacional de expertos institucionales no es una casualidad. La actual Cancillería, que conduce el señor Pareja, desde nuestro punto de vista actúa de manera sesgada”, señaló Roberto Sánchez, excandidato presidencial de Juntos por el Perú.

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Durante una conferencia de prensa, Sánchez rechazó la postura del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) sobre el informe de la ONU, que declaró ilegal y arbitraria la detención de Pedro Castillo.

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Desde la Cancillería se señaló que el pronunciamiento de las Naciones Unidas no representa una sentencia internacional ni tiene carácter obligatorio. Por ello, el ministerio remarcó que este tipo de informes "no constituyen decisiones jurisdiccionales obligatorias y no producen, por sí mismas, efectos directos en el ordenamiento jurídico interno y, por tanto, no modifican las decisiones que adopten las autoridades nacionales competentes".

Asimismo, la institución precisó que dicho Grupo de Trabajo no es un tribunal, sino una herramienta de supervisión pensada únicamente para fomentar la cooperación y el diálogo en derechos humanos.

Cuestionamientos a la Cancillería

Tras este pronunciamiento, el líder de Juntos por el Perú rechazó que no se tome en cuenta el informe de la ONU, el cual concluyó que la prisión del expresidente Castillo carece de sustento legal y en el que también se solicita su liberación inmediata, una reparación económica y que se investigue a los responsables de este arresto arbitrario.

Sánchez criticó al gobierno y a la Cancillería por intentar restar importancia a este fallo. Según el líder de Juntos por el Perú, las autoridades retrasaron la publicación del documento —fechado el 4 de junio— para evitar que influyera en el escenario electoral.

Además de acusar al sector de actuar con "sesgo" por presuntamente responder a intereses de partidos de oposición, Sánchez le recordó al ministro Carlos Pareja que la política exterior del país es dirigida por el presidente de la República, por lo que actuar en sentido contrario transgrede la Constitución.

“Denunciamos esta acción porque obra por odio político, por persecución política, por lo tanto, para nosotros, incurriría en una arbitrariedad más”, advirtió.

Una justicia sin autonomía

Roberto Sánchez también sostuvo que en el Perú la justicia ha perdido su independencia. Aseguró que instituciones como la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación han sido copadas por la mayoría del Parlamento.

“Este conjunto de hechos nos a dos conclusiones. El pueblo que obra en función de los derechos humanos, la legalidad, los acuerdos internacionales, porque en el Perú, la justicia ya no es autónoma independiente. Se ha copado la JNJ, el TC, la Fiscalía de la Nación y otros poderes”, indicó.

Además, el excandidato presidencial solicitó que el Estado peruano actúe con soberanía y respete de forma irrestricta los tratados internacionales que el país ha firmado en materia de derechos humanos, dando cumplimiento a lo solicitado por la ONU.

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