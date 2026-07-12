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Atacan a balazos bus de Las Estrellas de la Cumbia en Los Olivos: reportan tres heridos

La orquesta era víctima de amenazas extorsivas desde hace varios meses. Hasta el momento, se reportan dos integrantes de la agrupación y el conductor del vehículo heridos tras el ataque.

Ataque extorsivo en la Panamericana Norte deja tres heridos en bus de orquesta Las Estrellas de la Cumbia
Ataque extorsivo en la Panamericana Norte deja tres heridos en bus de orquesta Las Estrellas de la Cumbia | Foto: Francisco Erazo/LR
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Un nuevo ataque extorsivo se registró la mañana de este domingo 12 de julio en la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Los Olivos. El bus de la orquesta Las Estrellas de la Cumbia recibió múltiples impactos de bala durante el trayecto a su último evento en Independencia.

Según informó Latina, el ataque dejó tres personas heridas: dos integrantes de la agrupación y el conductor del vehículo. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de las personas afectadas.

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