Atacan a balazos bus de Las Estrellas de la Cumbia en Los Olivos: reportan tres heridos
La orquesta era víctima de amenazas extorsivas desde hace varios meses. Hasta el momento, se reportan dos integrantes de la agrupación y el conductor del vehículo heridos tras el ataque.
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Un nuevo ataque extorsivo se registró la mañana de este domingo 12 de julio en la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Los Olivos. El bus de la orquesta Las Estrellas de la Cumbia recibió múltiples impactos de bala durante el trayecto a su último evento en Independencia.
Según informó Latina, el ataque dejó tres personas heridas: dos integrantes de la agrupación y el conductor del vehículo. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de las personas afectadas.
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