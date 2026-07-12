Atacan a balazos bus de Las Estrellas de la Cumbia en Los Olivos: reportan tres heridos

Ataque extorsivo en la Panamericana Norte deja tres heridos en bus de orquesta Las Estrellas de la Cumbia | Foto: Francisco Erazo/LR

Ataque extorsivo en la Panamericana Norte deja tres heridos en bus de orquesta Las Estrellas de la Cumbia | Foto: Francisco Erazo/LR

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Un nuevo ataque extorsivo se registró la mañana de este domingo 12 de julio en la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Los Olivos. El bus de la orquesta Las Estrellas de la Cumbia recibió múltiples impactos de bala durante el trayecto a su último evento en Independencia.

Según informó Latina, el ataque dejó tres personas heridas: dos integrantes de la agrupación y el conductor del vehículo. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de las personas afectadas.

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