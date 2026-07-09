Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La cantante Thamara Gómez confirmó oficialmente que inicia una nueva etapa en su carrera musical al convertirse en la nueva vocalista de Las Estrellas de la Cumbia. La agrupación de Lambayeque lo oficializó mediante un video compartido en redes sociales, mientras que la exintegrante de Son del Duke celebró esta oportunidad con un emotivo mensaje:

"¡Nos mudamos! Gracias a Las estrellas de la cumbia por el recibimiento, también a los estrellas lovers por su cariño, pronto nos estaremos viendo pa’ repartir chocolate", escribió la excantante de Corazón Serrano en respuesta a la publicación del grupo de cumbia. La artista aseguró que no abandonó la orquesta por decisión propia, sino que fue retirada en medio de un proceso personal marcado por el fallecimiento de su abuelo, situación que, según afirmó, no fue comprendida por sus compañeros de trabajo.

Las Estrellas de la Cumbia presenta a Thamara Gómez como su nueva figura

A través de sus redes sociales, Las Estrellas de la Cumbia hizo oficial la incorporación de la cumbiambera con un video en el que se observa a la cantante llegar a Lambayeque y posar junto al bus del grupo. "Bienvenida Thamara a tu nueva casa musical. Tu casa donde te sentirás muy cómoda. Nuestra nueva estrellita ya llegó a romper los escenarios", escribió la agrupación de cumbia.

En redes sociales, muchos usuarios felicitaron a la exintegrante de Corazón Serrano por esta nueva etapa profesional. Además, la cantante de 27 años compartirá escenario con Ale Seijas, quien también perteneció a Son del Duke y recientemente se incorporó al grupo norteño tras su salida de Amor Rebelde.

Thamara Gómez aseguró que fue retirada de Son del Duke en medio de un difícil momento personal

La oficialización de su ingreso a la agrupación lambayecana ocurre luego de las declaraciones que brindó Thamara Gómez en una transmisión en vivo, en la que no pudo contener las lágrimas al recordar cómo terminó su vínculo con Son del Duke. La cantante sostuvo que se sintió abandonada por la agrupación cuando atravesaba uno de los momentos más complicados de su vida tras el fallecimiento de su abuelo.

La cumbiambera rechazó las versiones que señalaban que había decidido abandonar la orquesta por voluntad propia y afirmó que fue separada del grupo pese a que sus ausencias estaban justificadas. "Yo no me he salido porque he querido; a mí me han sacado, me han retirado del grupo. Yo quería que ellos me apoyaran en este momento tan difícil de mi vida, pero no lo hicieron. Yo estuve en su peor momento, remando el barco con ellos", recordó al referirse a la crisis que atravesó la agrupación tras perder a gran parte de su delantera.