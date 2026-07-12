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Lita Pezo protagonizó un inesperado momento durante una reciente emisión de 'Me caigo de risa', el programa de Latina conducido por José Peláez, luego de que el actor Rodrigo Sánchez Patiño le dedicara un comentario que terminó por ponerla nerviosa frente a las cámaras. La cantante no pudo ocultar su reacción y terminó entre risas tras escuchar las palabras del artista peruano.

Todo ocurrió durante una de las dinámicas de improvisación del programa, donde los participantes deben demostrar su capacidad de actuación y rapidez mental. En medio del juego, el protagonista de 'Papá en apuros' puso en aprietos a la artista con la frase: "Tienes la llave de mi corazón".

Rodrigo Sánchez Patiño sorprendió a Lita Pezo con inesperado comentario

Durante el desarrollo del juego, los participantes debían improvisar frases de acuerdo con una temática específica. Rodrigo Sánchez Patiño y Lita Pezo compartían escena cuando el actor decidió añadir un toque de coqueteo a la dinámica y lanzó la frase que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del programa.

La reacción de la cantante fue inmediata. Entre risas y algo de timidez, la exjurado de 'Yo soy' no logró continuar con la dinámica y evidenció el nerviosismo que le provocó el comentario del actor peruano. El momento generó las risas del resto de participantes y del público presente en el estudio.

Sin embargo, la artista decidió no dejar pasar la situación y recurrió al conductor del espacio para expresar su reclamo de manera divertida. "¿Coquetear en este juego es válido?", preguntó dirigiéndose a José Peláez, quien no dudó en responder con humor: "Es a lo que se dedica Rodrigo".

Lita Pezo anunció que utilizará la misma estrategia en el juego

La cantante aseguró que utilizaría la misma estrategia que su compañero para continuar avanzando en las dinámicas del programa. "Bueno, continuemos, yo también voy a coquetear", respondió la intérprete de 'Luchadora'. Sin embargo, el conductor Peláez respondió: "Cada uno utiliza sus herramientas como puede".

Ante la broma y el comentario de la artista, Rodrigo Sánchez Patiño decidió acercarse para aclarar que sus palabras habían sido dichas únicamente en el contexto del juego y siempre desde el respeto hacia su compañera. "Lita, todo es con mucho cariño", expresó el actor frente al público presente.