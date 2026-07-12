Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Isabella Ladera compartió detalles del complicado proceso que vivió para traer al mundo a Koa, el primer hijo que tuvo junto al exchico reality Hugo García. La influencer venezolana confesó que el parto se extendió por más de un día y que estuvo cerca de rendirse debido al intenso dolor que experimentó durante el nacimiento del pequeño.

“26 horas de parto. Contracciones demasiado transformadoras. Casi tiro la toalla, pero el amor que me rodea no me lo permitió. Tres pujos después, salió Koa”, escribió la modelo en sus historias de Instagram tras dar a luz al primer hijo del exintegrante de 'Esto es guerra'.

Isabella Ladera y las difíciles horas previas al nacimiento de su hijo

Días antes del nacimiento de Koa, Isabella Ladera ya había preocupado a sus seguidores al aparecer entre lágrimas en sus redes sociales. La influencer venezolana, que se encontraba en la semana 39 de embarazo, confesó que atravesaba fuertes dolores físicos y expresó la incertidumbre que sentía sobre cuánto tiempo más podría prolongarse la gestación.

Finalmente, el sábado 11 de julio, la modelo y Hugo García anunciaron el nacimiento de su hijo y compartieron con sus seguidores la felicidad que significó convertirse en padres. “¡Gracias por el amor! Estoy muy agotada y sigo sintiendo leves contracciones (es normal), además de que me agarraron puntos jajaja, pero feliz, estoy enamorada, es más de lo que soñé”, escribió la influencer.

Mensaje de Isabella Ladera. Foto: Instagram

El emotivo mensaje de Isabella Ladera tras dar a luz

La modelo venezolana compartió imágenes de los primeros instantes junto a su bebé y le dedicó un emotivo mensaje que conmovió a sus seguidores, quienes no tardaron en felicitarla por este especial momento que vive junto a Hugo García y su hija, fruto de una relación pasada.

“Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida. Hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida. Te amo Koa, gracias por elegirnos y quedarte”, escribió la influencer.