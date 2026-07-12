HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Isabella Ladera conmueve al revelar duro proceso que enfrentó al dar a luz a su hijo: "26 horas de parto"

La pareja de Hugo García reveló que soportó 26 horas de trabajo de parto y confesó que estuvo cerca de rendirse antes del nacimiento de su hijo Koa.

Isabella Ladera compartió detalles del nacimiento de su hijo con Hugo García. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Isabella Ladera compartió detalles del nacimiento de su hijo con Hugo García. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

Isabella Ladera compartió detalles del complicado proceso que vivió para traer al mundo a Koa, el primer hijo que tuvo junto al exchico reality Hugo García. La influencer venezolana confesó que el parto se extendió por más de un día y que estuvo cerca de rendirse debido al intenso dolor que experimentó durante el nacimiento del pequeño.

“26 horas de parto. Contracciones demasiado transformadoras. Casi tiro la toalla, pero el amor que me rodea no me lo permitió. Tres pujos después, salió Koa”, escribió la modelo en sus historias de Instagram tras dar a luz al primer hijo del exintegrante de 'Esto es guerra'.

PUEDES VER: ¿Andrea Llosa en 'El valor de la verdad'? Beto Ortiz deja en shock a Magaly Medina con revelación sobre la periodista

lr.pe

Isabella Ladera y las difíciles horas previas al nacimiento de su hijo

Días antes del nacimiento de Koa, Isabella Ladera ya había preocupado a sus seguidores al aparecer entre lágrimas en sus redes sociales. La influencer venezolana, que se encontraba en la semana 39 de embarazo, confesó que atravesaba fuertes dolores físicos y expresó la incertidumbre que sentía sobre cuánto tiempo más podría prolongarse la gestación.

Finalmente, el sábado 11 de julio, la modelo y Hugo García anunciaron el nacimiento de su hijo y compartieron con sus seguidores la felicidad que significó convertirse en padres. “¡Gracias por el amor! Estoy muy agotada y sigo sintiendo leves contracciones (es normal), además de que me agarraron puntos jajaja, pero feliz, estoy enamorada, es más de lo que soñé”, escribió la influencer.

Isabella Ladera

Mensaje de Isabella Ladera. Foto: Instagram

PUEDES VER: Madre de la hija de Said Palao se casó en emotiva ceremonia: así fue el momento que la hizo quebrarse

lr.pe

El emotivo mensaje de Isabella Ladera tras dar a luz

La modelo venezolana compartió imágenes de los primeros instantes junto a su bebé y le dedicó un emotivo mensaje que conmovió a sus seguidores, quienes no tardaron en felicitarla por este especial momento que vive junto a Hugo García y su hija, fruto de una relación pasada.

“Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida. Hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida. Te amo Koa, gracias por elegirnos y quedarte”, escribió la influencer.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Madre de la hija de Said Palao se casó en emotiva ceremonia: así fue el momento que la hizo quebrarse

Madre de la hija de Said Palao se casó en emotiva ceremonia: así fue el momento que la hizo quebrarse

LEER MÁS
¡Se acabó el amor! Sheyla Rojas confirma el fin de su relación con Sir Winston tras 5 años juntos

¡Se acabó el amor! Sheyla Rojas confirma el fin de su relación con Sir Winston tras 5 años juntos

LEER MÁS
Hijo mayor de Jefferson Farfán apoya lapidario comentario sobre su padre tras revelar su primer trabajo en exitosa empresa: "Demostrar que no lo necesitas"

Hijo mayor de Jefferson Farfán apoya lapidario comentario sobre su padre tras revelar su primer trabajo en exitosa empresa: "Demostrar que no lo necesitas"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡No es un sueño! Erick Elera confirma el fin de 'Joel Gonzáles' en 'Al fondo hay sitio' tras morir en guerra y le dedica desgarradora despedida

¡No es un sueño! Erick Elera confirma el fin de 'Joel Gonzáles' en 'Al fondo hay sitio' tras morir en guerra y le dedica desgarradora despedida

LEER MÁS
¡Se acabó el amor! Sheyla Rojas confirma el fin de su relación con Sir Winston tras 5 años juntos

¡Se acabó el amor! Sheyla Rojas confirma el fin de su relación con Sir Winston tras 5 años juntos

LEER MÁS
Hijo mayor de Jefferson Farfán apoya lapidario comentario sobre su padre tras revelar su primer trabajo en exitosa empresa: "Demostrar que no lo necesitas"

Hijo mayor de Jefferson Farfán apoya lapidario comentario sobre su padre tras revelar su primer trabajo en exitosa empresa: "Demostrar que no lo necesitas"

LEER MÁS
¿Andrea Llosa en 'El valor de la verdad'? Beto Ortiz deja en shock a Magaly Medina con revelación sobre la periodista

¿Andrea Llosa en 'El valor de la verdad'? Beto Ortiz deja en shock a Magaly Medina con revelación sobre la periodista

LEER MÁS
Madre de la hija de Said Palao se casó en emotiva ceremonia: así fue el momento que la hizo quebrarse

Madre de la hija de Said Palao se casó en emotiva ceremonia: así fue el momento que la hizo quebrarse

LEER MÁS
Christian Cueva desenmascara a Macarena Gastaldo y revela chats tras asegurar que él la buscó: “No me van a ver jod***”

Christian Cueva desenmascara a Macarena Gastaldo y revela chats tras asegurar que él la buscó: “No me van a ver jod***”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025