Los Premios InterContinental Music Awards 2026 han anunciado a sus finalistas, destacando a la cantante peruana Dayan Flor en la categoría 'Mejor vocalista'. | Foto: difusión

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Los Premios InterContinental Music Awards, que rinden homenaje a los artistas más talentosos y a las estrellas emergentes de todo el mundo, sorprendieron al anunciar a los finalistas de su edición 2026, que será en formato virtual. Para alegría de los peruanos, una artista nacional fue tomada en cuenta en esta jornada musical internacional.

Una de las categorías más disputadas de los InterContinental Music Awards 2026 es 'Mejor vocalista', ya que se tomó en cuenta a artistas provenientes de diversas partes del mundo, como Estados Unidos, Canadá, Portugal, India, España, Francia, Alemania, Australia, Japón, República Dominicana y Perú.

Dayan Flor representa a Perú en los InterContinental Music Awards 2026

A través de sus redes sociales, la cantante cusqueña Dayan Flor anunció que fue preseleccionada para los Premios InterContinental Music Awards 2026 en la categoría 'Mejor vocalista' gracias a la interpretación que hizo de 'Porquería', tema del compositor Juan García García.

“Con mucha gratitud comparto que esta producción, titulada ‘Porquería’, ha sido seleccionada como Finalista Oficial en los @intercontinental_music_awards 2026 (Los Ángeles, EE. UU.) en la categoría Best Vocalist”, manifestó Dayan Flor, quien meses atrás logró ser la primera artista folclórica en convertirse en miembro de los Latin Grammy.

Dayan Flor agradeció a la organización por ser considerada en esta premiación internacional. Foto: Instagram

“Un agradecimiento profundo al maestro Juan García García por su autoría e inspiración en esta pieza musical. Este logro internacional también le pertenece. Gracias a la organización por este reconocimiento y a todos ustedes por acompañar mi camino artístico”, añadió Dayan Flor, quien recibió las felicitaciones del público.

“A seguir cosechando más logros”, “¡Felicitaciones!”, “Enhorabuena, Dayan!”, “Mil bendiciones y felicidades” y “¡Felicidades por la nominación! Es una verdadera alegría compartir este espacio con artistas que utilizan su sensibilidad para acortar distancias entre culturas y conectar corazones. Que nuestro arte siga siendo un puente en todo el mundo. ¡Te deseo mucho éxito!” fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fans en las redes sociales.

¿Cuándo será la gala de los InterContinental Music Awards 2026?

La lista de ganadores se dará a conocer el 23 de agosto de 2026, a partir de las 2.00 p. m. (hora local). Ese día se rendirá un reconocimiento a destacados artistas que representan lo mejor de cada continente. Shahid Mohseni y Merry M Pour serán los encargados de la animación.

Asimismo, quien gane el prestigioso premio ICon Award se hará acreedor de US$1.000, mientras que ocho asistentes serán seleccionados en un sorteo en vivo para ganar software profesional de producción musical y equipo de estudio.

Durante más de una década, los InterContinental Music Awards (ICMA), con sede en Los Ángeles, han celebrado la música que trasciende fronteras, promoviendo la paz, la unidad y el amor a través del lenguaje universal de la música. Los ganadores obtienen algo más que galardones: reciben formación y oportunidades reales para impulsar sus carreras musicales. Las entradas para este evento online están a la venta en la página de Eventbrite por US$60,54.