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Revelan cómo habría reaccionado el INPE tras denuncia de Jefferson Farfán contra Magaly Medina: "Él se queja tanto"

Las constantes quejas que presentó Jefferson Farfán habrían generado malestar en el INPE, entidad que habría expresado su incomodidad ante el juzgado encargado del caso.

INPE habría manifestado su molestia ante quejas de Farfán por servicio comunitario de Magaly. Foto: composición LR/Gemini
INPE habría manifestado su molestia ante quejas de Farfán por servicio comunitario de Magaly. Foto: composición LR/Gemini
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Magaly Medina alzó su voz luego de que Jefferson Farfán difundió un informe en el que cuestiona el cumplimiento de su servicio comunitario y aseguró que las denuncias del exfutbolista no solo la involucran a ella, sino que también habrían generado molestias dentro del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), entidad encargada de supervisar este tipo de medidas judiciales.

Durante una comunicación telefónica con el programa de YouTube 'Sin más que decir', la conductora sostuvo que el organismo penitenciario estaría incómodo por las reiteradas observaciones y solicitudes relacionadas con su caso. "El INPE está fastidiado porque él se queja tanto y no tienen personal en el INPE para estar yendo a tantos lugares y menos dedicarle una persona que vaya específicamente todos los días del servicio comunitario a constatar", afirmó la popular 'Urraca'.

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Magaly asegura que el INPE no cuenta con personal suficiente para supervisiones

El informe puso bajo cuestionamiento el trabajo de la parroquia, donde Magaly Medina cumple su servicio comunitario en oficina, y del propio INPE, al insinuar presuntas irregularidades en el registro de las horas cumplidas por la conductora. Frente a ello, la 'Urraca' rechazó cualquier insinuación sobre posibles actos indebidos y remarcó que, debido a su exposición pública, nadie se arriesgaría a favorecerla de manera irregular.

"En el caso mío nadie se puede exponer a ser 'corrupto' entre comillas, soy una persona demasiado mediática y visible, nadie se va a arriesgar", manifestó la conductora, quien además explicó que el personal del INPE debe supervisar miles de casos similares en distintas partes del país.

Según relató, incluso el propio organismo habría trasladado su preocupación ante las autoridades encargadas del caso. "Se han quejado con el juzgado y han dicho: 'Nosotros tenemos 40 personas para 12 mil personas que hacen servicio comunitario. No nos fastidien tanto, nosotros pedimos reportes y va el inspector tantas veces al mes'", señaló.

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Magaly afirma que el Poder Judicial declaró inadmisible el pedido de Farfán

Por otro lado, la 'Urraca' aseguró que la 'Foquita' ya presentó anteriormente el material recopilado ante el Poder Judicial, pero que este no habría sido admitido dentro del proceso judicial por encontrarse actualmente en etapa de ejecución de sentencia.

"Realmente yo no tengo que responderle a él, le tengo que responder a un juez, pero lo que él no cuenta es que él ya fue con esas imágenes ante un juez y el juez lo declaró inadmisible", sostuvo la conductora durante la entrevista.

Asimismo, indicó que las autoridades habrían solicitado al exfutbolista explicar el origen del material audiovisual utilizado en su reportaje. "Estamos en una etapa de ejecución de sentencia, no en etapa de presentación de pruebas, además le objetaron el origen de cada video presentado, cómo lo consiguió, cómo fue que lo hizo", concluyó la presentadora.

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