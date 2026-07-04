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Taylor Swift y Travis Kelce ya son esposos: su boda habría costado US$50 millones, según Daily Mail

Cantante Taylor Swift y futbolista Travis Kelce se dieron el 'sí, acepto' en una ceremonia privada antes de celebrar su fastuosa boda en el Madison Square Garden.

Taylor Swift es considerada una de las mejores cantantes del mundo. Foto: El mundo.
Taylor Swift es considerada una de las mejores cantantes del mundo. Foto: El mundo.
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La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce habría dado un paso definitivo. De acuerdo con información difundida por medios internacionales, entre ellos Page Six, la pareja ya contrajo matrimonio en una ceremonia íntima, realizada antes de las celebraciones previstas en Nueva York.

Según el citado portal, la cantante y la estrella de la NFL formalizaron legalmente su unión en un evento privado al que asistió únicamente un reducido grupo de familiares y personas cercanas. Además, trascendió que la boda se habría llevado a cabo en Tennessee, estado estrechamente ligado a los inicios de la carrera artística de Swift.

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Boda de Taylor Swift y Travis Kelce habría costado US$50 millones

Los preparativos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce también han dado que hablar por el millonario presupuesto que habría requerido el evento. Según versiones difundidas por medios internacionales, el alquiler exclusivo del Madison Square Garden, en Nueva York, durante cuatro días para acondicionar el recinto y celebrar la ceremonia habría alcanzado los US$50 millones.

De acuerdo con esas publicaciones, el elevado costo no representaría un problema para la cantante, cuyo patrimonio es estimado en alrededor de 1.500 millones de libras esterlinas.

Los mismos reportes señalan que los novios eligieron creaciones de Dior, diseñadas bajo la dirección creativa de Jonathan Anderson. Taylor Swift habría lucido un vestido blanco con una larga cola y velo de encaje, complementado con zapatos personalizados de Christian Louboutin y joyas de diamantes de Cartier.

Las imágenes difundidas del interior del Madison Square Garden muestran una transformación total del recinto. El lugar fue decorado con decenas de árboles, miles de rosas blancas y rosadas, alfombras en tonos rosa, cortinas de terciopelo, manteles a juego y una iluminación compuesta por faroles y miles de velas.

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¿Quiénes fueron los invitados a la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce?

De acuerdo con Variety, la lista de invitados habría reunido a destacadas figuras de la industria del entretenimiento. Entre los asistentes figurarían altos ejecutivos, como Bob Iger y otros representantes de Disney, además del reconocido director Steven Spielberg.

Asimismo, el evento habría contado con la presencia de varios colaboradores cercanos de Taylor Swift, entre ellos los productores Jack Antonoff, Max Martin y Aaron Dessner. A ellos se sumarían artistas como Miranda Lambert y Kelsea Ballerini, quienes también formarían parte de la exclusiva celebración.

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