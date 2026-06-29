Dua Lipa abre biblioteca con historias “que desafían al poder”

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La estrella del pop amplió su imperio creando su propia biblioteca en Oporto, Portugal. Tras años de difundir la literatura a través de su club de lectura, Dua Lipa anunció una iniciativa para el arte que “desafía” al poder.

“Cuando fundé el Service95 Book Club, mi ambición era que se convirtiera en un hogar para escritores y lectores, dondequiera que estuvieran y sean cuales fueran sus circunstancias. Esta biblioteca es un santuario dedicado a los libros que han desaparecido, a los autores cuyo coraje desenmascara las estructuras de poder y control, y a los lectores que se niegan a que les digan qué libros pueden leer”, escribió Dua Lipa en la web de la librería que ha llamado La Biblioteca Manifiesto (The Manifesto Library).

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El espacio, ubicado dentro de la Librería Lello, incluye los libros: El cuento de la criada de Margaret Atwood; Fahrenheit 451 del escritor Ray Bradbury; Un mundo feliz de Aldous Huxley; 1984 de George Orwell y literatura sudamericana como Cien años de soledad del Premio Nobel, Gabriel García Márquez.

“En un momento en que los libros siguen siendo retirados de las escuelas y bibliotecas, impugnados en instituciones públicas o empujados a la invisibilidad a través de formas más sutiles de presión, La Biblioteca del Manifiesto busca reafirmar la literatura como un espacio de libertad intelectual, complejidad y pensamiento crítico”, aseguran. “Algunos de los libros incluidos han sido prohibidos, censurados o impugnados públicamente. Otros siguen suscitando debates en torno a la identidad, la libertad de expresión, la raza, el género, la memoria y el poder político. Lo que todos tienen en común es su poder, la importancia de no ser olvidados. Sacar un libro de una estantería no es un acto intrascendente. Es una acción que define qué preguntas se pueden hacer, qué historias permanecen visibles y qué voces se siguen escuchando”.

“La lectura ha sido mi ancla”

En marzo, en una entrevista con The Guardian, Dua Lipa habló del papel de los libros durante su carrera. “La lectura ha sido mi ancla a lo largo de cada capítulo de mi vida”, declaró.

La cantante británica estuvo en Perú dentro de la exitosa gira que la trajo a Sudamérica. Su concierto en el Estadio San Marcos fue considerado uno de los mejores del 2026 (o uno de los mejores que una estrella pop ofreció Perú) y cantó junto con Mauricio Mesones el tema Cariñito como parte de un setlist que destinaba un espacio para reconocer la cultura de cada país que visitaba.

Nacida en Londres, en 1995, lanzó su tercer disco Radical Optimism y ha creado, además, un festival en Kosovo. La cantante es hija de un exvocalista de rock y de una abogada que salieron de Kosovo por la violencia y se instalaron en Londres a inicios de los 90. “Esto es personal para mí. Mis padres huyeron de una región devastada por la guerra y construyeron una vida en un nuevo lugar. Y cada uno de los niños refugiados que conocí tiene padres como los míos”, dijo tras visitar un campamento palestino de Bourj el- Barajneh en Beirut, Líbano, en 2019.

La cantante británica se ha pronunciado públicamente en contra de Donald Trump. y también, en un episodio de su podcast Service95 Book Club con la autora Roxane Gay, opinó sobre los delitos Jeffrey Epstein y el encubrimiento. “Es repugnante. La forma en que se han reportado los crímenes y el lenguaje utilizado han perjudicado enormemente a todas las víctimas”.

La librería dice: a Biblioteca Manifiesto es “la primera expresión física permanente de la plataforma cultural que ha animado a miles de jóvenes de todo el mundo a disfrutar el amor por la literatura”.