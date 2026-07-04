Un equipo internacional de científicos logró recuperar ADN prehistórico directamente de las paredes de cuevas con arte rupestre, revelando datos biológicos de milenios de antigüedad. | Foto: Alberto Martínez Villa

Un equipo internacional de científicos logró recuperar ADN prehistórico directamente de las paredes de cuevas con arte rupestre, revelando datos biológicos de milenios de antigüedad. | Foto: Alberto Martínez Villa

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Un equipo internacional de científicos recuperó por primera vez material genético prehistórico directamente de superficies con arte rupestre. Este hito, publicado en la revista Nature Communications bajo el proyecto FIRST ART, demuestra que las paredes de piedra preservan componentes biológicos durante milenios. Gracias a ese avance, los especialistas de España, Portugal, Alemania, Reino Unido y China disponen de una nueva vía para rastrear poblaciones antiguas sin depender de huesos, dientes, sedimentos ni utensilios arqueológicos.

Alba Bossoms Mesa, investigadora doctoral del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva y autora principal del estudio, resaltó la importancia de la técnica: 'Es la primera evidencia de preservación de ADN humano en paredes de cuevas durante miles de años'. El hallazgo facilita el desarrollo de herramientas innovadoras que reconstruyen el pasado de nuestra especie sin necesidad de ejecutar excavaciones invasivas.

Yacimientos arqueológicos y tipos de material analizados en este estudio. Foto: Nature Communications

¿Qué reveló el análisis de ADN antiguo en las cuevas prehistóricas de España y Portugal?

Un equipo de científicos descubrió material genético ancestral en las paredes de diversos santuarios prehistóricos de la península ibérica. El proyecto original buscaba examinar la antigüedad y los componentes químicos de los pigmentos en el arte rupestre. Sin embargo, los expertos decidieron rastrear huellas orgánicas en 24 paneles de 11 cavidades, entre ellas la famosa cueva de Altamira, mediante avanzadas técnicas de secuenciación molecular.

Figuras de arte rupestre paleolítico muestreadas en este estudio. Foto: Nature Communications

El análisis abarcó fragmentos rocosos, sedimentos, costras de calcita, restos óseos y un utensilio prehistórico de aerografía. El hallazgo principal surgió en una costra calcificada de la gruta de Escoural, en Portugal, que albergaba componentes humanos con claros signos de degradación milenaria. Sorprendentemente, zonas sin pintura de Escoural y de la cueva del Covarón, en España, que servían como controles negativos, también revelaron muestras biológicas.

Muestras de la pared de la cueva (pigmentadas y no pigmentadas) que contienen ADN humano antiguo. Foto: Nature Communications

De los 120 elementos procesados, únicamente cinco aportaron resultados positivos: tres pertenecían a mujeres, uno a un varón y el último quedó sin determinar. Los datos vincularon este material con cazadores-recolectores occidentales posteriores a la última glaciación. Asimismo, un rastro luso exhibió exclusividad humana, un detalle que, según los autores, 'sugiere que el material pudo depositarse directamente mediante contacto humano, como saliva, sudor o células de la piel'.

Fragmento de piedra caliza con pigmento recuperado de la cueva de Escoural, en Portugal. Foto: Alba Bossoms Mesa

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¿Por qué el hallazgo de ADN en paredes de cuevas revoluciona la arqueología molecular?

Este descubrimiento transforma por completo la arqueología molecular al ampliar los entornos donde se conserva material genético del pasado. Históricamente, la paleogenética obtenía sus muestras de huesos, piezas dentales o sedimentos. No obstante, esa indagación constata que los muros rocosos albergan datos biológicos durante milenios. Al respecto, el coautor Matthias Meyer enfatizó que el estudio 'cambia radicalmente nuestra concepción de dónde se puede encontrar ADN antiguo', lo que abre la puerta a descifrar la identidad y costumbres de quienes transitaron estos sitios.

Comparación de la recuperación de ADNmt de mamíferos y humanos en muestras de sedimentos y paredes de cuevas. Foto: Nature Communications

A pesar del hito, los especialistas aclaran que la evidencia recolectada no determina la autoría del arte rupestre. El perfil biológico recuperado puede corresponder a los pintores originales o a visitantes posteriores que recorrieron las cavidades siglos después. Debido a la ambigüedad, la científica Bossoms Mesa remarcó que todavía no es posible establecer una correlación directa entre los vestigios genéticos y la creación de las imágenes, una cautela indispensable para evitar deducciones equivocadas.

ADN nuclear humano recuperado de muestras de paredes de cuevas pigmentadas y no pigmentadas. Foto: Nature Communications

De cara al futuro, el grupo científico planea extender las evaluaciones a nuevos yacimientos e implementar la técnica en diferentes corrientes pictóricas prehispánicas, con énfasis en siluetas de manos protegidas en ambientes propicios. El arqueólogo Hipólito Collado aseveró que la ruta investigativa esclarecerá la dinámica de ocupación de los clanes humanos primitivos. Asimismo, Meyer concluyó con optimismo que 'esto es solo el principio', dado que los soportes de piedra prometen transformarse en registros históricos inéditos.