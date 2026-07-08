Cantante La Lá presentará su álbum ‘El Reino de Dios está entre los árboles’ en el MALI

La Lá destaca como una de las voces más importantes de la última década en Perú y América Latina. | Foto: difusión

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La cantautora peruana La Lá presentará en el Museo de Arte de Lima - MALI su quinto álbum, 'El Reino de Dios está entre los árboles', el cual juega con el concepto cristiano del Reino de Dios como consecución del amor en la Tierra y propone que este logro no debe ser un fin antropocéntrico, sino ecocéntrico: para todos y entre todos los seres del planeta. El evento está programado para el 12 de septiembre en el Parque de la Exposición.

El ensamble en vivo estará acompañado por un sexteto de músicos conformado por Tate Passaro en la guitarra, César Gabriel Riveros en la percusión, Daira Bismark en el bajo, Leo Barraza en el chelo y Junior Pacora en los vientos. Abrirá el concierto el cantautor limeño Alonso Franco, con canciones que retratan nuestra cultura y política actual. Las entradas ya están a la venta en Joinnus desde S/45.

La Lá presentará su nuevo álbum

'El Reino de Dios está entre los árboles' será publicado en plataformas digitales en 2027, pero ya existe. El concierto ya cuenta con dos fechas en Chile: el 13 de agosto en Valparaíso y el 15 de agosto en Santiago, y así empezará oficialmente esta nueva etapa en la carrera de la reconocida artista latinoamericana.

Como oposición a las plataformas de streaming belicistas, el álbum no generará un fonograma hasta nuevo aviso y solo será audible en vivo, donde la música, además de no ser objeto del mercado, genera el espacio colectivo que nos organiza y da sentido como especie.

La Lá es una cantautora y productora peruana reconocida como una de las voces más destacadas de la década en Perú y Latinoamérica. Su discografía incluye cuatro álbumes de estudio: 'Rosa' (2014), 'Zamba puta' (2017), 'Mito' (2021) y 'Debut' (2023). Ha compartido escenario con Alanis Morissette, Julieta Venegas y Mon Laferte, quien la calificó como "un tesoro para el Perú".