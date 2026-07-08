Dictan 9 meses de prisión preventiva contra hombre que asesinó a campeón de marinera en Independencia

El ciudadano venezolano confesó el crimen de campeón de marinera en Independencia | Composición LR / Difusión

El ciudadano venezolano confesó el crimen de campeón de marinera en Independencia | Composición LR / Difusión

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La Corte Superior de Lima Norte dictó nueve meses de prisión preventiva contra el ciudadano venezolano Elvis Javier Castrillo Guerra (35), investigado por el delito de homicidio calificado en agravio del campeón de marinera José Antonio Pérez Ferreyros (53), ocurrido en el distrito de Independencia. Según la Fiscalía, el hombre confesó que asfixió a la víctima en dos oportunidades la madrugada del 23 de junio.

El cuerpo de Pérez fue hallado en el interior de su vivienda dos días más tarde, el 25 de junio, con signos de violencia. Lo último que supieron sus familiares fue que iba a reunirse con unos amigos del entorno de la danza en su inmueble. Sin embargo, no imaginaron que el encuentro terminaría en una tragedia que lamentan y por la que exigen justicia.

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Hombre confesó el crimen contra campeón de marinera en Independencia

Los hechos ocurrieron la madrugada del 23 de junio. Según el fiscal provincial Nelvin Guzmán Espinoza, el agraviado invitó al imputado a su departamento, donde compartieron unas gaseosas y durmieron juntos en la misma cama. En esas circunstancias, la víctima —según la declaración del investigado— habría tocado indebidamente al extranjero, lo que provocó que este lo asfixiara en dos oportunidades.

Tras cometer este hecho, Elvis Castrillo se retiró del inmueble y se llevó algunas pertenencias del danzante. El 25 de junio, los familiares de la víctima encontraron su cuerpo sin vida en el interior de su vivienda e informaron del hecho al Ministerio Público, que realizó el levantamiento del cadáver y dispuso diligencias inmediatas para esclarecer lo ocurrido.

Captura y prisión preventiva contra el asesino confeso de campeón de marinera

El 26 de julio, mientras se desarrollaba el velorio de José Pérez, sus parientes arrestaron a otro extranjero, luego de que este sindicara a Elvis Castrillo como el responsable del homicidio. De inmediato, la Policía Nacional inició su búsqueda y logró detenerlo en flagrancia por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas (microcomercialización) en Independencia.

Sin embargo, al conocer de su captura, el Segundo Despacho de la Séptima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, a cargo de la fiscal provincial Yuliana Cardozo Calle, solicitó que se dictara, en principio, la detención preliminar y, luego, la prisión preventiva, medida que fue aceptada por el órgano judicial tras presentarse la declaración del investigado y de testigos, el protocolo de necropsia, los registros de las cámaras de seguridad y otros elementos de convicción.

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