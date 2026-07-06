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Modelo Macarena Gastaldo impacta al revelar que Christian Cueva la buscó pese a su relación con Pamela Franco: “Le conté a mi novio”

La exchica reality Macarena Gastaldo sorprendió al exponer las intenciones que tendría Christian Cueva con ella, pese a que él se muestra enamorado de Pamela Franco.

Macarena Gastaldo concedió una entrevista a 'Amor y fuego'. Foto: Composición LR/Instagram.
Macarena Gastaldo concedió una entrevista a 'Amor y fuego'. Foto: Composición LR/Instagram.
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La modelo argentina Macarena Gastaldo se juntó con Pamela López y sorprendió al revelar ante las cámaras de 'Amor y fuego' que Christian Cueva la buscó. Sin embargo, lo más llamativo es que detalló que esto ocurrió hace apenas unas semanas, cuando él continuaba mostrándose feliz y enamorado en su relación con Pamela Franco.

Esto fue aprovechado por el reportero del programa para consultarle la razón por la que el futbolista de Sport Boys quiso buscarla. En tono irónico, la exchica reality respondió que tal vez solo quería saludarla. “Quizás quería saludarme porque, como soy…somos mejores amigos”, expuso la extranjera.

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Macarena Gastaldo se lo contó a su novio

Macarena Gastaldo dejó en claro que actualmente goza de una excelente relación con su pareja, con quien está comprometida. Por esa razón, no dudó en contarle que Christian Cueva la buscó recientemente.

“Cuando yo le conté a mi novio… estoy comprometida, chicos, no es que va a pasar algo, ¿no? Me imagino que quiso saludarme, porque otra cosa no, imposible, ¿no? De pata quizás me quiere saludar. Como hablé bien en su momento, quizás quiere decirme: ‘Maca, chévere’, no sé”, expresó.

Además, detalló que el futbolista la buscó e intentó interactuar con ella a través de otra persona. “Por medio de un amigo como que quiso saludarme”, señaló la influencer de 33 años.

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Macarena Gastaldo habla sobre si Pamela Franco debe estar celosa

Por otra parte, la argentina Macarena Gastaldo aseguró que Pamela Franco no debería sentir celos de ella, pese a que Christian Cueva decidió buscarla nuevamente. “No creo que se ponga celosa de mí, yo teniendo novio, pareja, comprometida”, explicó con una sonrisa la modelo.

Actualmente, la exintegrante de 'Esto es guerra' goza de mucha popularidad en redes sociales, donde comparte imágenes de su día a día, así como fotos muy comentadas por el público.

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