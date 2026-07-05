Roberto Sánchez tras victoria de Keiko FujimorI: "Nace con profunda ilegitimidad y rechazo por la mayoría del Perú"

Roberto Sánchez habló sobre la proclamación de resultados hecha por el JNE que dio como ganadora a Keiko Fujimori | Composición: LR.

Roberto Sánchez habló sobre la proclamación de resultados hecha por el JNE que dio como ganadora a Keiko Fujimori | Composición: LR.

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Durante una conferencia en el local partidario de Juntos por el Perú, ubicado en el Cercado de Lima, Roberto Sánchez, líder de la agrupación política y excandidato presidencial, afirmó que la proclamación de resultados que da como ganadora de la contienda electoral a Keiko Fujimori no responde a la voluntad genuina del electorado peruano. El excongresista añadió que Juntos por el Perú obtuvo la victoria en la mayoría de regiones del país.

"Hoy esta democracia no nos representa. Hemos tenido todo en contra y, aun así, levantamos un proyecto democrático popular. (…) En el Perú, desde Tumbes hasta Tacna, están los más de 1.500 distritos, más de 150 provincias y 16 de las 24 regiones se han pintado de verde por esta convicción. Este resultado nace con ilegitimidad, desconfianza y rechazo por la mayoría de los territorios del Perú", apuntó.

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Asimismo, Sánchez indicó que continuará con su petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se apruebe una medida cautelar contra la proclamación de resultados que da como ganadora a Keiko Fujimori. El líder de Juntos por el Perú sostuvo que las presuntas irregularidades registradas constituyen vulneraciones de sus derechos políticos.

"Hay un rechazo por parte de la mayoría de los territorios del Perú. Si bien es cierto que el Jurado Nacional de Elecciones es la última instancia, cuando existe una afectación a los derechos políticos, cualquier peruano puede acudir a una instancia internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y si bien ese proceso puede demorar, tarde o temprano las razones dirán que la democracia que tenemos no debió avanzar por un camino de ilegalidad", indicó.