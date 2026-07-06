España vs Portugal EN VIVO: a qué hora juegan y dónde ver el partido de 8vos de final del Mundial 2026

España y Portugal se enfrentan hoy, 6 de julio, en los octavos de final del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en un emocionante derbi ibérico. | Foto: Brfootball

España y Portugal se enfrentan hoy, 6 de julio, en los octavos de final del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en un emocionante derbi ibérico. | Foto: Brfootball

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VER EN VIVO España vs Portugal protagonizarán uno de los partidos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026 cuando se enfrenten hoy lunes 6 de julio en el AT&T Stadium, que es un recinto deportivo ubicado en Arlington, Texas, Estados Unidos.

El derbi ibérico vuelve a escena en una Copa del Mundo con dos selecciones que llegaron como serias candidatas al título. España buscará regresar a los cuartos de final por primera vez desde el Mundial de 2010, edición en la que conquistó el campeonato, mientras que Portugal intentará imponer el talento de sus figuras para mantenerse en la pelea por el trofeo en un duelo que promete ser uno de los más emocionantes de la fase eliminatoria.

¿A qué hora se juega España vs Portugal?

En territorio peruano, el duelo entre España y Portugal se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver España vs Portugal por el Mundial 2026?

El duelo entre España y Portugal, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de América TV en territorio peruano y por DSports en toda Sudamérica.

¿Dónde ver España vs Portugal online gratis?

Si deseas ver España vs Portugal online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América TV GO, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones de España vs Portugal: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael León

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael León España: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte; Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal

España vs Portugal: pronóstico y cuotas

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas para este encuentro.