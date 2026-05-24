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La Bella Luz se ha convertido en una de las agrupaciones más populares de la cumbia peruana. Sin embargo, durante su reciente presentación por el 90 aniversario del distrito de Lince, Óscar Junior, hijo del dueño de la orquesta, cuestionó la ubicación de los asistentes en el evento organizado por la Municipalidad de Lince.

"Nos hubiera gustado que estén acá con todos nosotros… pero lamentablemente, a último momento nos cambiaron las cosas, nos pusieron alejados de todos ustedes", expresó el cantante durante el concierto gratuito realizado el 22 de mayo.

Óscar Custodio asegura que La Bella Luz no está acostumbrada a cantar lejos del público

En medio de la presentación, el vocalista de La Bella Luz aseguró que la agrupación se sintió incómoda con la distancia que había entre el escenario y los vecinos del distrito que acudieron al aniversario. Según explicó, la orquesta intentó conversar previamente con la Municipalidad de Lince para que los asistentes pudieran disfrutar más cerca del espectáculo; sin embargo, la organización terminó modificando la distribución inicial del evento.

"La verdad nosotros estamos aquí con todo el amor del mundo, cumpliendo con todos ustedes, pero ustedes, la población, debería estar adelante disfrutando de un hermoso show, porque sin ustedes nosotros no estaríamos aquí", manifestó Óscar Junior.

Asimismo, el cantante dejó en claro que el grupo de cumbia mantiene una conexión especial con sus seguidores y que no se siente cómodo realizando presentaciones donde exista demasiada distancia. Pese al inconveniente, la agrupación continuó con el espectáculo y puso a bailar a los vecinos de Lince con sus temas más conocidos.

Antes de finalizar su intervención, el heredero de la agrupación también adelantó que esperan reencontrarse próximamente con los asistentes del distrito en una presentación más cercana durante el aniversario de la orquesta. "Muy pronto La Bella Luz va a estar cumpliendo años y espero que esta vez sí estemos con ustedes cerca, porque la verdad nos sentimos un poco disconformes, porque los tenemos muy lejos y no estamos acostumbrados", añadió.