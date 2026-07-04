¿Qué fue de Eva Bracamonte? Así es su nueva vida con su esposo, su novia y su hija tras dejar el Perú

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Pasaron casi 20 años desde el asesinato de Myriam Fefer, uno de los casos policiales que más impactó al Perú y que llevó a Eva Bracamonte a permanecer cuatro años en prisión, hasta que en 2014 recuperó su libertad y, un año después, fue absuelta de manera definitiva. Tras ese largo proceso judicial, la hija de la empresaria decidió empezar de nuevo lejos del país.

Alejada de la exposición mediática, la hermana de Ariel Bracamonte sorprendió al revelar que convive con su esposo, Jann Torres; su pareja, Desiré Martín; y su hija, y muestra abiertamente la dinámica de la familia que ha formado. "Vivimos juntos en un pueblo bonito frente al mar", escribió la escritora en sus redes sociales.

Eva Bracamonte reconstruyó su vida junto a sus dos parejas

Después de recuperar su libertad y ser absuelta de forma definitiva, Eva Bracamonte optó por alejarse del Perú y comenzar una nueva vida en España. La escritora y coach motivacional dejó atrás los años marcados por el proceso judicial relacionado con la muerte de su madre, Myriam Fefer, y se enfocó en nuevos proyectos personales.

En 2019 publicó el libro 'Más allá del muro', donde relató su experiencia durante el tiempo que permaneció en prisión. Posteriormente, continuó compartiendo contenido en redes sociales sobre reflexiones, meditaciones y aspectos de su vida personal, aunque con menor frecuencia que en años anteriores.

Además, inició una historia de amor junto a su esposo, Jann Torres, luego de su relación con Liliana Castro Mannarelli. En 2021 se casó y tuvo a su primera hija. Sin embargo, su vida sentimental tomó un rumbo distinto cuando decidió compartir públicamente que también mantiene una relación con Desiré Martín, con quien conforma una familia poliamorosa.

Así presentó Eva Bracamonte a su esposo, su novia y la familia que formó

Fue a través de una serie de publicaciones en Instagram que Eva Bracamonte explicó cómo es la dinámica familiar que mantiene actualmente en España. En uno de los videos presentó a su esposo con un mensaje lleno de cariño.

"Él es Jann, mi buen hombre, mi querido ‘maridín’ y mi primera pareja hombre. Nos reencontramos en el 2019, nos casamos, reprodujimos e inmigramos juntos al poco tiempo", escribió la autora junto a imágenes en las que aparece él compartiendo con su hija.

Posteriormente, también presentó a su otra pareja, Desiré Martín, quien es madre de dos hijas mayores. En otra publicación, la pareja de la joven también habló sobre la forma en que han decidido construir su relación. "Esta manera de vivir, de convivir o de entender la sexualidad y las relaciones es un poquito atípica, digamos... bueno, no tan atípica, pero no muy extendida", expresó.