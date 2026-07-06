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Espectáculos

Daddy Yankee apuesta por la gastronomía nacional: abrirá una anticuchería en Nueva York con el chef peruano Jaime Pesaque

El cantante puertorriqueño apostó por la gastronomía peruana por encima de la mexicana para abrir un restaurante en Nueva York junto al chef Jaime Pesaque.

Daddy Yankee abrirá un restaurante peruano con el chef Pesaque. Foto: composición LR/Gemini
Daddy Yankee abrirá un restaurante peruano con el chef Pesaque. Foto: composición LR/Gemini
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El cantante puertorriqueño Daddy Yankee se convertirá en socio del reconocido chef Jaime Pesaque para inaugurar 'Chola Pink', una anticuchería que abrirá sus puertas en septiembre en Nueva York con el objetivo de llevar uno de los platos más representativos del Perú a un público internacional.

El propio chef peruano explicó que el proyecto surgió luego de que el intérprete de 'Gasolina' rechazara la idea inicial de abrir un restaurante de comida mexicana. "Yo lo hago, pero no mexicano, peruano. Porque mi cocina favorita es la peruana y si no es peruana, no lo hago", fue la respuesta del ‘Cangri’, quien desde hace varios años ha manifestado su fascinación por los sabores del Perú.

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Así nació la alianza entre Daddy Yankee y Jaime Pesaque para abrir 'Chola Pink'

Según contó Pesaque en una entrevista con Perú21, la iniciativa comenzó cuando un grupo empresarial británico buscaba desarrollar un concepto gastronómico en Estados Unidos junto a un artista latino de gran reconocimiento. Tras esa decisión, los inversionistas viajaron al Perú para reunirse con distintos cocineros y finalmente eligieron trabajar con Jaime Pesaque, creador del restaurante Mayta y uno de los principales referentes de la gastronomía peruana contemporánea.

El chef peruano explicó que la elección fue el resultado de varias reuniones con reconocidos chefs nacionales. "Hay un grupo inglés que tenía este proyecto en mente y quería asociarse con un artista latino que fuera el portavoz del concepto. Ellos pensaban en algo mexicano, pero cuando llegaron con Daddy Yankee, él pidió que fuera peruano. Vinieron, conversaron con algunos colegas y terminamos haciéndolo nosotros", señaló.

Daddy Yankee en el Barrio Chino. Foto: composición LR/difusión

Daddy Yankee en el Barrio Chino. Foto: composición LR/difusión

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La vez que Daddy Yankee visitó Lima para probar su gastronomía

La pasión del ‘Big Boss’ por la cocina peruana no es reciente. En septiembre de 2025, el cantante visitó Lima y aprovechó su estadía para recorrer distintos puntos de la capital y probar algunos de los platos más tradicionales del país. Durante su visita fue visto en el restaurante Mayta, donde compartió con Jaime Pesaque, además de recorrer el mercado Santa Cruz, en Miraflores, y el Barrio Chino. En ese recorrido degustó especialidades como chifa, butifarra, picarones y la tradicional chicha morada, acompañado por su equipo de producción y seguridad.

En declaraciones al programa 'Arriba mi gente', el cantante expresó su entusiasmo por la experiencia culinaria que vivió en el Perú. "Probé mucha comida. Excelente todo. Toda la cultura. Amante siempre de la cultura de Perú, siempre. Más la comida que aquí se come a otro nivel. La pasé demasiado bien", comentó.

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