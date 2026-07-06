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Deportes

¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de HOY en la Copa del Mundo 2026, horarios y canales de TV para ver todos los partidos por los 8vos de final del torneo.

Estados Unidos, Portugal, España y Bélgica juegan hoy en el Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
Estados Unidos, Portugal, España y Bélgica juegan hoy en el Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver todos los partidos del Mundial 2026? HOY lunes 6 de julio de 2026, continúa la jornada deportiva con grandes encuentros en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por señales como América TV, DSports o desde servicios de streaming (DGO, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Hoy continúan los enfrentamientos por los 8vos de final en el certamen mundialista. Las selecciones de Portugal y España serán las encargadas de abrir la jornada de este lunes con el partido más importante de esta fase. El conjunto capitaneado por Cristiano Ronaldo se enfrenta ante una de las candidatas a ganar el título en posiblemente el último Mundial de el ‘Bicho’. Por la noche, uno de los anfitriones del torneo, Estados Unidos, se verá las caras ante Bélgica en el Lumen Field. Los estadounidenses son los únicos anfitriones que se mantienen, debido a que Canadá y México fueron eliminadas en la presente etapa de la competición.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo lanza contundente respuesta sobre su retiro: "Terminaré de jugar cuando quiera, no cuando vos quieras"

lr.pe

Partidos del Mundial 2026 HOY

  • Portugal vs España
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: América TV / DSports / Paramount+
  • Estadio: AT&T Stadium (Arlington, Estados Unidos)
  • Estados Unidos vs Bélgica
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: DSports / Paramount+
  • Estadio: Lumen Field (Seattle, Estados Unidos)
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