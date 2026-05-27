Exintegrante histórica de La Bella Luz reaparece y deja en shock con potente interpretación: "Es el éxito de 'Niña tonta'"

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La agrupación de cumbia La Bella Luz vivió un emotivo momento durante el casting nacional que viene realizando en ‘Mande quien mande’ para encontrar a su nueva voz. La sorpresa del programa fue la inesperada reaparición de Alisson Tello, exintegrante histórica del grupo de cumbia, quien regresó a la televisión tras permanecer alejada de los escenarios desde su salida de la orquesta hace tres años.

Fue Óscar Junior Custodio quien reconoció a la cantante frente a los conductores del programa y recordó la importancia que tuvo dentro de la agrupación. “Ella fue la voz principal de La Bella Luz. Es el éxito de ‘Niña tonta’”, expresó el joven cantante.

Exintegrante reaparece tras estar alejada de los escenarios y sorprende con interpretación de ‘Niña tonta’

La presencia de Alisson Tello en televisión ocurrió de manera inesperada, ya que la cantante acudió al programa únicamente para acompañar a su sobrina, quien participaba en el casting nacional de La Bella Luz. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida y fue reconocida por los integrantes de la orquesta, quienes recordaron los años en los que compartieron escenario junto a ella.

Uno de los más emocionados fue Deyvis Paredes, quien no ocultó su alegría al reencontrarse con su excompañera. “Me encuentro muy emocionado porque con Alisson pasamos muchas cosas cuando nadie creía en nosotros. Tantos años de trabajo y sabes que te quiero mucho”, expresó.

Los conductores del programa le pidieron entonces interpretar 'Niña tonta', tema que popularizó junto a la agrupación años atrás. Apenas comenzó a cantar, los integrantes de la orquesta se acercaron para acompañarla, lo que generó un emotivo momento que rápidamente se viralizó en redes sociales y despertó la nostalgia de miles de seguidores de la agrupación.

Alisson Tello comparte emotivo mensaje tras reencuentro con La Bella Luz

Luego de la repercusión que generó su presentación, Alisson Tello publicó un mensaje en su cuenta personal de TikTok para agradecer el cariño recibido tras su reaparición en televisión. La cantante confesó que jamás imaginó que viviría ese momento y aseguró sentirse profundamente emocionada por el reencuentro con sus excompañeros de la agrupación.

“Yo solo fui al canal a acompañar a mi sobrina que está participando en este casting de La Bella Luz. No sabía que me iban a mencionar, no sabía que iba a salir en la tele y realmente fue para mí una sorpresa”, comentó la cantante. Asimismo, agradeció a Óscar Junior Custodio y a todos los integrantes de la agrupación por recordarla con cariño y reconocer su trayectoria dentro de la orquesta.

Además, dejó en claro que seguirá apostando por sus sueños pese a haberse alejado de los escenarios durante un tiempo. “Voy a continuar por mis sueños, porque el ser madre no nos impide nada. Más bien, nuestros hijos nos impulsan a salir adelante y yo voy a seguir en mi carrera”, expresó emocionada.