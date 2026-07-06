Consejo Fiscal advierte un "tsunami" de gastos sin financiamiento que amenaza la estabilidad fiscal

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El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, advirtió en entrevista con RPP que la próxima administración recibirá unas finanzas públicas con un margen de maniobra muy reducido debido al incremento de obligaciones de gasto aprobadas en los últimos meses sin una fuente de financiamiento claramente definida. Según explicó, esta situación compromete la sostenibilidad fiscal y limitará la capacidad del nuevo Gobierno para ejecutar sus propias políticas económicas.

Como ejemplo de este escenario, el exministro de Economía cuestionó el crédito suplementario de cerca de S/10.000 millones, equivalente a casi el 1% del PBI, al señalar que constituye el mayor incremento del gasto público registrado en la historia reciente. Explicó que esta ampliación presupuestaria no responde a una mayor disponibilidad de recursos, sino a la necesidad de atender compromisos que ya fueron aprobados y que el Estado está obligado a financiar.

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"Este crédito suplementario por cerca de 10.000 millones es el más grande de la historia. Es aproximadamente un punto del PBI y lo que está tratando de hacer el Ministerio de Economía es atender obligaciones de gasto que no tienen financiamiento", afirmó.

Segura sostuvo que el monto aprobado incluso sería insuficiente para cubrir todas las obligaciones ya generadas, por lo que el próximo gobierno heredará un escenario fiscal aún más complejo. A su juicio, esta situación refleja un manejo desordenado del presupuesto y la falta de transparencia sobre el verdadero impacto de las decisiones de gasto aprobadas en los últimos meses.

Un tsunami de leyes de gasto pone más presión sobre el MEF

Durante la entrevista, Segura señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) enfrenta un "tsunami" de iniciativas de gasto impulsadas principalmente desde el Congreso, muchas de las cuales ya fueron convertidas en ley sin establecer cómo serán financiadas. Según explicó, ello obliga al Estado a destinar cada vez más recursos para cumplir obligaciones permanentes, reduciendo el espacio para financiar nuevas políticas públicas.

El presidente del Consejo Fiscal indicó que esta situación no solo incrementa el gasto, sino que además condiciona la gestión del próximo ministro de Economía, quien tendrá que afrontar compromisos previamente aprobados con un margen presupuestario cada vez menor.

Asimismo, advirtió que el problema se agrava porque, paralelamente al aumento del gasto, también se han reducido los ingresos fiscales mediante la aprobación de diversas exoneraciones tributarias y otros beneficios que disminuyen la capacidad de recaudación del Estado. En ese sentido, sostuvo que el deterioro de las cuentas públicas responde tanto al crecimiento de las obligaciones como a la menor disponibilidad de ingresos para financiarlas.

Segura plantea recortes y una repriorización del presupuesto para el próximo gobierno

Frente a este panorama, el extitular del MEF consideró que la siguiente administración deberá tomar decisiones difíciles desde el inicio de su gestión. Entre ellas, mencionó la necesidad de repriorizar el presupuesto, revisar el cronograma de inversiones y efectuar recortes para generar espacio fiscal que permita atender las principales obligaciones del Estado.

También alertó que el crédito suplementario no contempla recursos suficientes para enfrentar un eventual fenómeno de El Niño, por lo que el próximo gobierno tendrá que destinar partidas específicas para prevención y mitigación, tal como ocurrió en años anteriores ante eventos climáticos de gran magnitud.

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Segura sostuvo, además, que el próximo Gobierno deberá tomar decisiones difíciles para recuperar el equilibrio de las finanzas públicas. Entre ellas, mencionó la necesidad de repriorizar el presupuesto, revisar las normas que generan obligaciones de gasto sin financiamiento e, incluso, evaluar acciones ante el Tribunal Constitucional cuando estas vulneren las competencias en materia presupuestaria. A su juicio, estas medidas serán necesarias para evitar que continúe deteriorándose la disciplina fiscal.

El economista también cuestionó que, mientras se aprueban nuevas obligaciones de gasto, en los últimos años se hayan impulsado exoneraciones tributarias y otros beneficios que reducen la recaudación del Estado. Según explicó, esta combinación ha debilitado la capacidad fiscal del país y deja cada vez menos recursos para atender nuevas prioridades. "Es básicamente una fiesta para la pérdida de ingresos por un lado y, por otro lado, para el aumento de gasto", resumió.