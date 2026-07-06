Ariel Bracamonte impacta al confesar que llegó a odiar a su madre Myriam Fefer tras 20 años de su asesinato

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A casi 20 años del asesinato de Myriam Fefer, Ariel Bracamonte volvió a acaparar la atención pública con una serie de declaraciones sobre el caso que marcó a su familia. Durante una entrevista concedida al dominical 'Panorama', no solo reiteró su intención de descubrir quién ordenó el crimen de su madre, sino que también compartió una reflexión íntima sobre el impacto emocional que esa pérdida tuvo en su vida.

En ese contexto, el hijo de la empresaria sorprendió al revelar que durante mucho tiempo llegó a odiar a su madre por haber fallecido. Explicó que, al recordar su adolescencia, siente una profunda tristeza porque su vida cambió de manera radical tras el crimen. "Odié a mi madre porque me había dejado", confesó, al recordar que dejó atrás actividades propias de su edad, como salir con amigos o ir al cine, para concentrarse en la búsqueda de respuestas sobre el crimen.

Ariel Bracamonte confiesa que odió a su madre Myriam Fefer

Ariel Bracamonte profundizó en el momento exacto en el que, según su testimonio, comenzó a experimentar un sentimiento de rechazo hacia su madre tras su asesinato. En la entrevista, recordó con detalle el impacto emocional que vivió durante el funeral de Myriam Fefer, cuando fue trasladada desde la sinagoga hasta el cementerio en su último recorrido.

“Estar sentado en el auto, en la carroza fúnebre con mi madre detrás, en esos 10 km de la sinagoga al cementerio, pasé de sentir la pérdida a sentir odio (…)”, expresó al relatar uno de los momentos más duros de su vida tras el crimen de la empresaria.

El entrevistado añadió que, en medio del dolor y la confusión, su mente se enfocaba en encontrar respuestas sobre el asesinato. Según explicó, ese proceso emocional derivó en una sensación contradictoria que lo llevó a dirigir su enojo hacia su propia madre. “Yo estaba pensando en quién había matado a mi madre y por qué me la habían quitado y la odiaba a ella también. Odié a mi madre porque me había dejado”, agregó, en declaraciones que reflejan el profundo impacto psicológico que le dejó el caso.

Ariel Bracamonte expone rechazo de su hermana Eva tras muerte de su madre

Ariel Bracamonte también se refirió al distanciamiento con su hermana Eva Bracamonte, a quien vinculó con el quiebre definitivo de la relación familiar tras el asesinato de Myriam Fefer. En su testimonio, sostuvo que el conflicto no solo estuvo marcado por el proceso judicial, sino también por una ruptura personal que, según afirmó, profundizó el dolor que ya atravesaba.

“Por supuesto, odié a mi hermana porque también me botó de la casa y me dejó solo en este mundo. (La odié) porque la persona que mi madre me dejó para que me cuidara decidió que yo no era lo suficiente”, aseguró, al recordar cómo vivió aquellos años posteriores al crimen.

En esa misma línea, Ariel indicó que el resentimiento hacia su hermana se prolongó durante un largo periodo de su vida. “Hubo odio por 10 años”, afirmó, al describir el impacto emocional que atravesó mientras intentaba reconstruir su vida en medio del caso que conmocionó al país.