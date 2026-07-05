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Jaime Bayly confiesa que compró y revendió entradas del Mundial 2026 a precios exorbitantes: "He ganado más dinero que como escritor"

El escritor Jaime Bayly admitió que compró y revendió numerosas entradas para el Mundial 2026 y pidió unas disculpas, cargadas de ironía, tras compartir su experiencia sobre esta práctica.

Jaime Bayly reveló su experiencia como revendedor de entradas del Mundial 2026 en su columna periodística..
Jaime Bayly reveló su experiencia como revendedor de entradas del Mundial 2026 en su columna periodística.. | Foto: composición LR/Instagram/FIFA
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El Mundial de Fútbol 2026 en Miami no solo ha sido escenario de goles y celebraciones, sino también de anécdotas inesperadas. Una de ellas la protagonizó Jaime Bayly, quien en una columna periodística reveló que la compra y reventa de entradas le generó más ingresos que su oficio literario. Con ironía y humor, el escritor narró cómo la fiebre futbolística en la ciudad lo convirtió en un revendedor improvisado.

Radicado en Miami desde hace décadas, el presentador explicó que la oportunidad surgió cuando adquirió boletos apenas salieron a la venta. Lo que empezó como entusiasmo por asistir a los partidos terminó por transformarse en un negocio paralelo que él mismo describe con su característica ironía.

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Jaime Bayly revela que compró y revendió entradas del Mundial 2026

Bayly dejó en claro que la especulación con entradas resultó más rentable que la literatura. “He ganado más dinero como revendedor que como escritor”, manifestó. Luego, detalló la estrategia que siguió al adquirir numerosas entradas para todos los partidos a disputarse en Miami. El escritor explicó que la compra masiva le permitió tener un stock que luego ofreció en plataformas digitales, y reconoció: “El Mundial de Fútbol me ha permitido ganar dinero comprando entradas apenas salieron a la venta y revendiéndolas a precios de usura”.

En ese contexto, relató que la presión de los hinchas saudíes lo llevó a vender a elevados precios todo lo que había adquirido para el partido contra Uruguay. “Revendí a precios exorbitantes todas las entradas que mi esposa y yo habíamos adquirido con el innoble propósito de esquilmar a los fanáticos de tan noble deporte”, manifestó.

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El escritor compartió otra anécdota sobre el partido entre Brasil y Escocia. Según su relato, la ciudad recibió a una multitud de hinchas escoceses que celebraban en bares y calles. En ese contexto, Bayly escribió: “Pagaban los precios que pedíamos abusivamente por los boletos en ciertas páginas de internet que castigaban al hincha sufrido y premiaban a quienes, como nosotros, lucraban con la pasión ajena”.

Sin embargo, no todos los partidos le dieron ganancias. El periodista de 61 años reconoció que en el encuentro entre Uruguay y Cabo Verde no hubo mucha demanda, por lo que la familia terminó asistiendo al encuentro. “Por eso mi esposa, nuestra hija y yo acabamos en el estadio, un viernes a las cuatro de la tarde”, confesó. A pesar de ese contratiempo, las utilidades obtenidas en otros partidos le permitieron acceder a experiencias exclusivas. “Gracias a nuestras abultadas ganancias como acaparadores de entradas y revendedores a la sombra del Mundial de fútbol, pudimos asistir al estadio de Miami, en zona preferente, las comidas y las bebidas otra vez gratuitas”, aseguró.

El escritor concluyó su relato con una disculpa cargada de ironía tras revender las entradas del Mundial 2026, una práctica cuestionada por encarecer el acceso para los hinchas, y anticipó, entre bromas, que espera nuevas oportunidades para seguir en el negocio. “Ofrezco sentidas disculpas, pero alguien tiene que pagar el colegio de mi hija. Me asalta la poderosa sospecha de que los narcos, a quienes envío cordiales saludos, comprarán todas mis entradas en reventa a precios desorbitados”, sentenció.

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