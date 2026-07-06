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Confirmado: Universitario hizo oficial la salida de Miguel Silveira a poco del Clausura: "Éxitos"

Universitario de Deportes anunció la salida de Miguel Silveira tras varias semanas de negociaciones. El jugador brasileño busca un nuevo destino.

Miguel Silveira deja Universitario a poco del inicio del Torneo Clausura
Miguel Silveira deja Universitario a poco del inicio del Torneo Clausura | FOTO: Universitario
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La etapa del brasileño en el club ha terminado. Universitario de Deportes informó a través de sus redes sociales la desvinculación de Miguel Silveira, quien arribó con altas expectativas, aunque no logró consolidarse. De este modo, quedó definida su salida del plantel de cara al Torneo Clausura.

“Gracias, Miguel. Comunicamos la salida de Miguel Silveira del club. Éxitos en tus próximos desafíos”, publicó Universitario en sus plataformas digitales, junto a su última fotografía vistiendo la camiseta crema.

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Silveira llegó al equipo al inicio de la temporada procedente de Albirex Niigata de Japón. Antes, había defendido los colores del FC Sochi, de Rusia, y, en Brasil, de Red Bull Bragantino y Fluminense.

Miguel Silveira

Miguel Silveira dejó de ser jugador de Universitario

Varios futbolistas han dejado la escuadra crema con miras al Torneo Clausura; entre ellos, Sekou Gassama, Martín Pérez Guedes, José Carabalí y Hugo Ancajima. En paralelo, Jairo Concha y Jesús Castillo permanecen a la espera de propuestas del exterior.

Estadísticas de Miguel Silveira en Universitario

En Universitario, Miguel Silveira disputó 11 partidos y convirtió un gol. No registró asistencias. Su única anotación llegó frente a Juan Pablo II, en condición de visitante, durante el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

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