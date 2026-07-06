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Alejandra Baigorria destacó las cualidades de Said Palao como esposo, luego de las críticas que recibió por haber decidido continuar con su matrimonio tras la polémica que rodeó el viaje del integrante de 'Esto es guerra' a Argentina. La empresaria aseguró que se ha convertido en una pieza fundamental en su vida. "Él es mi cable a tierra, por así decirlo. Es la persona que me ayuda a no desviarme un poco a veces", expresó durante una entrevista para el programa dominical 'Día D'.

La popular 'Gringa de Gamarra' también aprovechó la conversación para explicar por qué considera que su relación se mantiene sólida pese a las dificultades. A un año de haber contraído matrimonio por la iglesia con el deportista, la exchica reality aseguró que ambos tienen personalidades distintas, pero que esa diferencia ha fortalecido su relación. "Es mi esposo, yo lo amo. En el momento que decidimos decirnos el sí, pues obviamente es una declaración ante Dios. Estar en las buenas y en las malas", afirmó con emoción.

Alejandra Baigorria destaca el apoyo que recibe de Said Palao en su matrimonio

Durante la entrevista, la empresaria de 37 años no escatimó elogios hacia Said Palao y explicó que él ha sido un apoyo importante para afrontar los momentos más complicados. La exchica reality confesó que suele reaccionar de manera impulsiva cuando recibe críticas, mientras que su esposo tiene un carácter mucho más sereno y la ayuda a manejar mejor esas situaciones.

"Él es mi cable a tierra, por así decirlo. Es la persona que me ayuda a no desviarme un poco a veces porque, bueno, yo a veces como que me afectan algunas cosas o siempre quiero responder o siempre quiero estar a la defensiva y él me hace como entender muchas cosas también", comentó la ‘Gringa de Gamarra’.

Asimismo, reconoció que ambos tienen formas de ser completamente distintas. Mientras ella se define como una mujer intensa y apasionada, aseguró que el deportista mantiene la calma en la mayoría de circunstancias, algo que considera un equilibrio importante dentro de su matrimonio. "Él es una persona supertranquila, yo soy mucho más intensa, mucho más pasional, mucho más con un carácter más complicado. Yo tengo claro eso", sostuvo.

Alejandra Baigorria revela lo “difícil” que es sostener su matrimonio con Said Palao

La ‘Gringa de Gamarra’ también reflexionó sobre los desafíos que implica el matrimonio y dejó en claro que una relación requiere compromiso constante. "Un matrimonio no es fácil, un matrimonio hay que construirlo, hay que mantenerlo, si no, pues no habría tanto porcentaje de divorcios", expresó durante la entrevista.

La esposa de Said Palao aseguró que siempre ha preferido mostrarse tal y como es ante el público desde sus inicios en realities como 'Combate' y 'Esto es guerra'. La empresaria reconoció que muchas veces ha expuesto sus emociones y debilidades frente a las cámaras, pero afirmó que esa autenticidad es precisamente lo que la ha mantenido cercana a sus seguidores. "Siempre he sido como soy... no me arrepiento porque siento que soy auténtica en mis defectos y en mis virtudes", concluyó.