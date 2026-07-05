Thamara Gómez confirma que la echaron de Son del Duke y anuncia acción legal: "Yo tengo un contrato de por medio"

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La salida de Thamara Gómez de Son del Duke ha desatado una fuerte polémica. La cantante de 27 años, que también integró Corazón Serrano, se conectó a una transmisión en vivo para dar su versión y aseguró que no se trató de una decisión voluntaria. Conmovida, relató que fue retirada del grupo pese a tener vigente un contrato de un año y que esta situación se produjo en uno de los momentos más dolorosos de su vida.

La artista piurana reveló que poco después de su ingreso, Son del Duke atravesó una crisis al perder a toda su delantera. En ese escenario, ella decidió quedarse y apoyar a la agrupación, convencida de que podía sostenerla en sus peores días. Hoy, sin embargo, afirma sentirse traicionada por la forma en que se manejó su salida.

Thamara Gómez revela que fue echada de Son del Duke

“Lloro de decepción, de pena porque siento que me dieron la espalda. Han ido crueles conmigo”, manifestó entre lágrimas Thamara Gómez. La cantante explicó que todas sus ausencias estaban justificadas por problemas de salud y mostró un certificado médico. Además, reveló que la agrupación le envió una carta notarial al día siguiente del entierro de su abuelo, a quien consideraba como un padre.

La artista añadió que la decisión sobre su salida de Son del Duke no fue suya. 'Yo no me salido porque he querido; a mí me han sacado, me han retirado del grupo. Yo quería que ellos me apoyaran en este momento tan difícil de mi vida, pero no lo hicieron. Yo estuve en su peor momento, remando el barco con ellos', recordó, aludiendo a la crisis que atravesó la orquesta tras perder a toda su delantera.

En esa línea, Thamara insistió en que nunca quiso faltar a sus obligaciones. 'Yo en ningún momento he querido dejar de trabajar, simplemente pedí unos días, por favor que se me tolere, tengan mucha empatía por el dolor que estaba atravesando', señaló, subrayando que contaba con un certificado médico de descanso por 21 días tras someterse a una operación e intentó contactar a la agrupación para retomar sus labores, pero no recibió respuesta.

Pese a la situación, aseguró que ya tiene nuevas oportunidades. 'Gracias a Dios, trabajo no me falta, tengo muchas propuestas gracias a Dios y gracias a ustedes que siempre han estado conmigo', comentó en gratitud por el respaldo de sus seguidores.

Finalmente, Thamara precisó que su contrato con la agrupación de cumbia aún estaba vigente hasta 2027, por lo que procederá por la vía legal para defender sus derechos. “Tengo que ver el tema legal, el tema de mi contrato, porque yo tengo un contrato de por medio, tengo un contrato de un año que se vencía en febrero del otro año. No voy a sacar todo porque ellos ya me dijeron todo en la carta notarial y, sin embargo, yo también voy a responder con carta notarial, a ver qué es lo que procede”, adelantó.