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Jorge Marticorena, congresista de APP, jura como nuevo ministro de Educación

A menos de un mes del cambio de gobierno, José María Balcázar tomó juramento al nuevo ministro de Educación tras la renuncia de María Cuadros.

Congresista es el nuevo ministro de Educación.
Congresista es el nuevo ministro de Educación. | Foto: Difusión
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Este lunes 6 de julio, el presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Jorge Alfonso Marticorena Mendoza como nuevo ministro de Educación, en una ceremonia oficial realizada en Palacio de Gobierno. Este es el único cambio dentro del Gabinete Ministerial que preside Luis Arroyo Sánchez a menos de un mes del cambio de gobierno.

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