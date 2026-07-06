Jorge Marticorena, congresista de APP, jura como nuevo ministro de Educación

Congresista es el nuevo ministro de Educación. | Foto: Difusión

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Este lunes 6 de julio, el presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Jorge Alfonso Marticorena Mendoza como nuevo ministro de Educación, en una ceremonia oficial realizada en Palacio de Gobierno. Este es el único cambio dentro del Gabinete Ministerial que preside Luis Arroyo Sánchez a menos de un mes del cambio de gobierno.

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