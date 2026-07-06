Roberto Sánchez reconoce proclamación de Keiko Fujimori, pero señala "irregularidades" en las elecciones

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“Reconocemos que el Jurado Nacional de Elecciones haya proclamado oficialmente los resultados electorales; sin embargo, ello no implica renunciar al derecho de señalar y denunciar las irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral”, señaló el líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, mediante un pronunciamiento conjunto firmado también por los líderes del Partido Cívico Obras y Ahora Nación.

A pesar de aceptar los resultados, los tres partidos políticos demandan resolver los problemas e incidencias ocurridas en los comicios de la segunda vuelta presidencial. “La paz democrática no puede contruirse sobre el silencio frente a hechos que merecen ser esclarecidos. La historia ha demostrado que cuando la democracia retrocede, el silencio nuca es una opción”.

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Coalición parlamentaria

Para fortalecer la supervición de las acciones y decisiones del gobierno entrante, Roberto Sánchez, Alfonso López Chau y Ricardo Belmont anunciaron que sus agrupaciones se han unido en un solo frente dentro del Congreso de la República.

El objetivo de esta alianza es realizar un “control Político firme, vigilante y responsable, para recuperar la justicia, el equilibrio e independencia de los Poderes del Estado”.

Con esta unión, los partidos buscan formar un contrapeso en el Parlamento para vigilar las decisiones del nuevo gobierno y las altas autoridades.

Derogación de leyes pro crimen y pedido de liberación de Pedro Castillo

El pronunciamiento detalla que los parlamentarios buscarán impulsar “derogar las leyes que favorecen al crimen, recuperar el derecho a referéndum, el restablecimiento de la estabilidad y seguridad jurídica”, en oposición a las normas aprobadas por el Congreso anterior.

Asimismo, mostraron su respaldo al expresidente de la República, Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo. En el texto, los líderes exigen su libertad como uno de los puntos principales en su agenda.

Justicia para las víctimas del sur

Además, Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras reconocen a las familias de las regiones del sur del país que perdieron a sus seres queridos durante las manifestaciones sociales de los últimos años.

Los dirigentes señalaron que desde sus escaños trabajarán para alcanzar la “justicia y reparación para las víctimas de las protestas y de los deudos, rechazando todo tipo de impunidad por delitos de altos funcionarios del Estado por corrupción y violación de Derechos Humanos”.