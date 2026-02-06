Grupo 5 se alista para brillar en el ‘Cumbia Playazo 2026’, el 8 de febrero en Chiclayo, donde competirá musicalmente con La Bella Luz. Foto: composición Jazmin Ceras-La República | Foto: composición Jazmin Ceras-La República

Grupo 5 se alista para brillar en el ‘Cumbia Playazo 2026’, el 8 de febrero en Chiclayo, donde competirá musicalmente con La Bella Luz. Foto: composición Jazmin Ceras-La República | Foto: composición Jazmin Ceras-La República

Grupo 5 se prepara para encender el ambiente con su participación en el ‘Cumbia Playazo 2026’, un evento donde compartirá escenario con reconocidas orquestas peruanas. La agrupación ya tuvo un primer enfrentamiento musical con Armonía 10 de Walther Lozada el pasado 1 de febrero, y ahora se alista para medirse con La Bella Luz. Este nuevo duelo musical se llevará a cabo el domingo 8 de febrero, desde las 3:00 p.m., en el Malecón de Puerto Estén, en Chiclayo.

Ambas agrupaciones presentarán lo más destacado de su repertorio en dos escenarios montados especialmente para la ocasión. Durante la presentación de Grupo 5, bajo la dirección de Christian Yaipén, La Bella Luz, liderada por Óscar Junior, permanecerá como espectadora, y viceversa. Será un enfrentamiento musical directo, con el público como principal juez.

Grupo 5, La Bella Luz y la guerra de los ‘Senderitos’



La expectativa por esta segunda edición del ‘Cumbia Playazo 2026’ es alta debido a que tanto Christian Domínguez como Óscar Junior Custodio, hijo del dueño de La Bella Luz, se hacen llamar ‘Senderito’. Asimismo, no se sabe cuál de las dos orquestas finalmente podrá tocar ‘Senderito de amor’, ya que no pueden repetir tema.



Por otro lado, los fanáticos de ambas orquestas no han dejado de expresar cuál de las dos será la ganadora del versus musical. Asimismo, decenas de usuarios han pedido a Christian Yaipén que organice ese mismo tipo de concierto en Lima.



“Senderito vs. Senderito pro Max”, “Uy... alguien en La Bella Luz va a estar feliz, emocionada y nerviosa a la vez... ya quiero ver ese versus”, “Y pensar que antes Óscar Custodio iba a buscarlos para una presentación. En ese entonces la entrada estaba S/.5 y, como no había público, entrábamos gratis”, “Los dos únicos grupos que no se tiran hate y ambos se respetan. Qué rica cumbia. Será fuego”, “Vamos con todo, siempre contigo, mi Bella Luz #TeamSenderito” y “Ese versus de senderito de amor va a estar bueno”; fueron algunas de las reacciones del público.

Entradas para el versus de Grupo 5 y La Bella Luz



En esta segunda edición del ‘Cumbia Playazo 2026’, tampoco habrá box ni zonas, ya que las personas se tendrán que mudar de un lugar a otro para intentar ver de más cerca a sus grupos favoritos de cumbia. El costo será único y está valorado en S/54 en Teleticket.

Grupo 5 y La Bella Luz tocarán en dos escenarios diferentes, frente a frente. Foto: difusión

Se espera que La Bella Luz interprete temas como ‘Mix chelero’, ‘Ojitos mentirosos’, ‘Mix quiero ser feliz’ y ‘Disc jockey’; mientras que Grupo 5 podría tocar canciones como ‘Alimaña’, ‘Parranda la negrita’, ‘Eres mi bien’, ‘La culebrítica’ y ‘Mix así se goza’.

