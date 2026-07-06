Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO: a qué hora juegan y dónde ver el partido de 8vos de final del Mundial 2026

Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán en el Lumen Field de Seattle por los 8avos del Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP

Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán en el Lumen Field de Seattle por los 8avos del Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP

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Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan en el Lumen Field (Seattle) por los 8avos de final del Mundial 2026. El cotejo empezará a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Los anfitriones recibieron una sorpresiva noticia antes del cotejo: la FIFA decidió revocar la tarjeta roja de Folarin Balogun y, de esta manera, estará disponible para el decisivo encuentro. Por su parte, los belgas contarán con jugadores de la talla de Courtois, Lukaku y De Bruyne.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs Bélgica HOY?

En territorio peruano, el duelo entre Estados Unidos y Bélgica se podrá seguir desde las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Estados Unidos vs Bélgica por el Mundial 2026?

El duelo entre los anfitriones y el elenco europeo, correspondiente a los 8avos de final en el Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DSports para toda Sudamérica.

Estados Unidos vs Bélgica: dónde ver online gratis

Si deseas ver Estados Unidos - Bélgica online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones Estados Unidos vs Bélgica: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de Estados Unidos y Bélgica.

Estados Unidos: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.

Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun. Bélgica: Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere .

Estados Unidos vs Bélgica: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas muestran un pronóstico muy parejo para el partido de hoy.