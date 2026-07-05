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Fiscalía inicia investigación contra Guido Bellido, Alex Paredes, Esdras Medina y Edgar Tello por presuntos sobornos

Se acusa a los parlamentarios de haber recibido dinero a cambio de votar en contra de la reorganización de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.

Congresistas son investigados por el Ministerio Público | Composición: LR
Congresistas son investigados por el Ministerio Público | Composición: LR
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El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra los congresistas Guido Bellido, Alex Paredes, Esdras Medina y Edgar Tello por presuntos sobornos. Según las indagaciones, los cuatro parlamentarios habrían recibido dinero de forma indebida, proveniente de una presunta red de corrupción, a cambio de emitir su voto en contra del proceso de reorganización de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC).

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Los parlamentarios mencionados votaron en contra de una comisión investigadora para determinar las causas que generaban una crisis organizativa dentro del centro de estudios. Asimismo, este grupo tenía como fin acordar acciones para reorganizar su funcionamiento.

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La Secretaría General del Ministerio Público hizo llegar el oficio sobre este caso a Segundo Montalvo, presidente de la Comisión de Educación, por encargo del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

Hasta el momento, ninguno de los cuatro congresistas ha dado sus descargos sobre la investigación iniciada. Cabe indicar que, en los casos de Medina, Tello y Bellido, ya se encuentran abiertas investigaciones por presuntos actos de corrupción.

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