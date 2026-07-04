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Thamara Gómez recibe críticas luego de revelarse a qué grupo fichará tras ser retirada de Son del Duke: “Bajó un peldaño”

Fernando León, conocido en el medio, aclara que la salida de Thamara Gómez de Son del Duke no fue una renuncia, sino un despido. Asimismo, reveló a qué grupo llegará la piurana.

Thamara Gómez, exvocalista de Son del Duke, se une a Estrellas de la Cumbia tras su despido por supuestas irresponsabilidades. La noticia ha generado gran expectación entre sus seguidores.
Thamara Gómez, exvocalista de Son del Duke, se une a Estrellas de la Cumbia tras su despido por supuestas irresponsabilidades. La noticia ha generado gran expectación entre sus seguidores. | Foto: Facebook
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¡Un secreto a voces! No pasó ni un año desde que ingresó a Son del Duke y Thamara Gómez sería presentada en una nueva agrupación de cumbia en los próximos días. Luego de que se revelara que la cantante piurana fue despedida por una serie de irresponsabilidades, se confirmó que la artista peruana fichó por otro grupo norteño.

Hace unos días, Thamara Gómez avivó los rumores de que ficharía por Estrellas de la Cumbia al compartir emojis que representan al grupo. Sin embargo, fue el viernes 3 de julio cuando la agrupación publicó un video en el que se ve la silueta de la exvocalista de Corazón Serrano.

PUEDES VER: Thamara Gómez se iría de Son del Duke y ficharía por Estrellas de la Cumbia: revelan el verdadero motivo de su salida

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¿Thamara Gómez no va más en Son del Duke?

Aunque aún no confirma de manera oficial su salida de Son del Duke, la agrupación no ha dejado de compartir imágenes de su delantera musical en las que Thamara Gómez brilla por su ausencia. Fernando León, conocido como 'Chiclesitos aleonados', reveló que la cantante no renunció, sino que la sacaron de la orquesta.

“¿Quieren saber por qué realmente se va Thamara Gómez de Son del Duke? Por dinero no es porque Thamara es una de las mejores pagadas. Yo que he visto las cifras, no dejaría la agrupación hasta que realmente sienta que no le da más el cuerpo o la voz, porque le pagan muy bien”, sostuvo Fernando en Nueva Q.

PUEDES VER: ¡Se lanza a la política! Thamara Gómez, excantante de Corazón Serrano, postula a importante cargo en el Gobierno Regional de Piura

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¿Thamara Gómez fichó por Estrellas de la Cumbia?

“Una nueva estrellita integrará la familia de las Estrellas de la Cumbia. A seguir recorriendo todo el Perú”, fue el mensaje que acompaña el video con el que se promociona el ingreso de la nueva integrante del grupo. “Ella ya eligió su camino”, añaden en la publicación, en la que se logra ver a Thamara Gómez caminando, sin mostrar su rostro a la cámara.

Los usuarios no tardaron en reaccionar. Mientras algunos indicaron que ahora serán fans de Estrellas de la Cumbia, otros señalaron que Thamara Gómez bajó de nivel. “Thamara, ahora dejo de ser fans de Son del duke, ahora somos Estrellas de la cumbia. A donde vayas siempre te seguiré”, “Esa espalda es fácil de reconocer a Thamara”, “Bajó un peldaño menos”, “De Corazón Serrano a Son del Duke pasaba, pero de Son del Duke a las Estrellas es tremendo retroceso” y “Si es Thamara, prepárense para aguantar aires de diva”; fueron algunos de los comentarios en Instagram.

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