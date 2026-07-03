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Las recientes declaraciones de Melissa Klug sobre la situación económica de su hijo mayor con Jefferson Farfán volvieron a colocar a ambos en el centro de la atención pública. La empresaria aseguró que su expareja dejó de entregar la pensión de alimentos a Adriano después de que cumpliera 18 años, una decisión que, según afirmó, afecta el respaldo económico durante su etapa universitaria.

Horas después de que sus palabras generaran una amplia repercusión en redes sociales, el exfutbolista publicó un mensaje en sus plataformas digitales que fue interpretado por numerosos usuarios como una respuesta indirecta a la controversia. Aunque la 'Foquita' no mencionó nombres ni hizo referencia explícita al conflicto, el contenido de su publicación coincidió con el momento en que se intensificaba el debate sobre el apoyo económico a su hijo.

Mensaje de Jefferson Farfán en redes sociales.

Jefferson Farfán comparte fuerte mensaje en redes tras revelación de Melissa Klug

En medio de los cuestionamientos surgidos tras las declaraciones de Melissa Klug, Jefferson Farfán decidió pronunciarse mediante una reflexión difundida en sus redes sociales. El mensaje no incluyó referencias directas a la madre de sus hijos ni explicó su posición respecto a la pensión de alimentos; sin embargo, fue relacionado por diversos usuarios con la polémica.

'Nada queda impune ante la vida. Todo acto deja una marca y cada elección encuentra su respuesta. Quien obra con bondad cosecha calma, quien siembra daño recoge inquietud. El tiempo pone todo en su sitio, porque la justicia más exacta no viene de los hombres, sino de la vida misma'.

Melissa Klug asegura que Jefferson Farfán le quitó la pensión a su hijo mayor

Melissa Klug manifestó que Jefferson Farfán dejó de pasar la pensión de alimentos destinada a Adriano una vez que alcanzó la mayoría de edad.

Según explicó, solicitó que el apoyo económico continuara debido a que su hijo mayor sigue cursando estudios universitarios y aún se encuentra en proceso de formación profesional.

La empresaria señaló que esperaba que el exfutbolista mantuviera ese respaldo mientras avanzaba en su educación superior. Sus afirmaciones provocaron múltiples comentarios en redes sociales, donde usuarios expresaron opiniones divididas sobre la decisión atribuida al exjugador.