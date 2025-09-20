HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres
Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     
Espectáculos

Daddy Yankee causa furor en el Barrio Chino tras probar la sazón de un chifa en Lima: "Perú es clave"

La visita de Daddy Yankee al Barrio Chino sorprendió a todos y desató emoción entre los fans que se acercaron para verlo y grabarlo.

Daddy Yankee saludó a sus fans tras disfrutar del chifa. Foto: composición LR/TikTok/peruprensaalternativa
Daddy Yankee saludó a sus fans tras disfrutar del chifa. Foto: composición LR/TikTok/peruprensaalternativa

La capital peruana vivió una mañana de sorpresa total el sábado 20 de septiembre, cuando Daddy Yankee, el legendario ‘Big Boss’ del reguetón, apareció en Lima y desató la emoción de sus seguidores. El intérprete de 'Gasolina' fue captado en el tradicional Chifa Ton Kin Sen, uno de los restaurantes más populares de la Calle Capón, en pleno corazón del Barrio Chino de Lima.

Acompañado de su equipo de seguridad y de un grupo de filmación que registraba cada paso, Daddy Yankee generó un verdadero alboroto entre los transeúntes y comensales del lugar. “Perú en clave”, “vino a Perú a comer su pan con chicharrón” y “un grande en Calle Capón” fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales tras difundirse las imágenes de su visita.

TE RECOMENDAMOS

LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood

PUEDES VER: Melissa Paredes impacta al confesar que quiso retomar su relación con Rodrigo Cuba: 'Tenía esa ilusión'

lr.pe

Daddy Yankee desata locura en el Barrio Chino y fans reaccionan en redes

Los videos compartidos en TikTok, Instagram y X muestran al artista descendiendo de una camioneta negra y caminando tranquilamente por la Calle Capón, mientras decenas de personas corrían a grabarlo. La sorpresa fue mayor cuando el reguetonero se asomó desde el balcón del restaurante para saludar a sus seguidores, quienes no podían creer que tenían tan cerca a uno de los músicos más influyentes del género urbano.

El 19 de septiembre, Daddy Yankee también fue visto en Miraflores, donde varios transeúntes lograron grabarlo caminando por la zona. Las imágenes se viralizaron rápidamente y aumentaron el misterio sobre los verdaderos motivos de su visita al Perú.

PUEDES VER: Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: 'En algunos momentos no la puedo combatir'

lr.pe

Daddy Yankee en Perú: ¿cuál es el motivo de su presencia en Lima?

Daddy Yankee no ha confirmado ningún concierto ni actividad oficial en Lima, aunque su llegada coincide con la expectativa por su regreso musical como DY, previsto para dentro de un mes. Esta nueva etapa de su carrera apunta a una reinvención con enfoque religioso, mientras enfrenta una disputa legal con su exesposa Mireddys González por 250 millones de dólares. Según Media Concerts Perú, el reguetonero habría sido visto con un productor ligado al Salsa Lima Festival 2025, lo que despertó rumores sobre una posible aparición sorpresa en el evento que se realizará el 20 y 21 de septiembre en el Estadio Nacional.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

También circula la versión de que el artista podría ofrecer un concierto religioso en Lima, siguiendo la línea de presentaciones que ya realizó en Argentina y Colombia tras anunciar su conversión al cristianismo en diciembre de 2023. Aunque no hay confirmación oficial, su sola presencia ha desatado expectativa entre miles de fanáticos peruanos que sueñan con verlo una vez más en los escenarios.

Notas relacionadas
¡Daddy Yankee está en Lima!: el máximo exponente del reggaetón sorprende al ser visto en la capital de Perú junto a fans

¡Daddy Yankee está en Lima!: el máximo exponente del reggaetón sorprende al ser visto en la capital de Perú junto a fans

LEER MÁS
Daddy Yankee regresa a la música con el nuevo nombre de ‘DY’ para no pagar regalías a su exesposa

Daddy Yankee regresa a la música con el nuevo nombre de ‘DY’ para no pagar regalías a su exesposa

LEER MÁS
Imitador de Daddy Yankee en 'Yo soy' genera furor en redes y ya lo coronan como ganador: "Es idéntico"

Imitador de Daddy Yankee en 'Yo soy' genera furor en redes y ya lo coronan como ganador: "Es idéntico"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Influencer Ric La Torre cumple su sueño y muestra con orgullo su primer departamento: "Luego de sufrirla muchísimo"

Influencer Ric La Torre cumple su sueño y muestra con orgullo su primer departamento: "Luego de sufrirla muchísimo"

LEER MÁS
Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

LEER MÁS
Tilsa Lozano expone por primera vez el motivo del final de su matrimonio con Jackson Mora tras 3 años: "No fue por falta de plata"

Tilsa Lozano expone por primera vez el motivo del final de su matrimonio con Jackson Mora tras 3 años: "No fue por falta de plata"

LEER MÁS
Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

LEER MÁS
Melissa Paredes impacta al confesar que quiso retomar su relación con Rodrigo Cuba: "Tenía esa ilusión"

Melissa Paredes impacta al confesar que quiso retomar su relación con Rodrigo Cuba: "Tenía esa ilusión"

LEER MÁS
María Pía Copello confirma que una nueva conductora la reemplazará en 'Mande quien mande' desde este lunes: "Les va a encantar"

María Pía Copello confirma que una nueva conductora la reemplazará en 'Mande quien mande' desde este lunes: "Les va a encantar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Espectáculos

Magaly arremete contra Tula Rodríguez por defender a Maju Mantilla tras presunta infidelidad con productor: “Créetelo tú, pues”

Il Divo ofrecerá un concierto en Lima este 2025: todos los detalles del show

Maju Mantilla se quiebra en vivo y anuncia su renuncia a 'Arriba mi gente' tras polémica de infidelidad: "Me siento muy afectada"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota