La capital peruana vivió una mañana de sorpresa total el sábado 20 de septiembre, cuando Daddy Yankee, el legendario ‘Big Boss’ del reguetón, apareció en Lima y desató la emoción de sus seguidores. El intérprete de 'Gasolina' fue captado en el tradicional Chifa Ton Kin Sen, uno de los restaurantes más populares de la Calle Capón, en pleno corazón del Barrio Chino de Lima.

Acompañado de su equipo de seguridad y de un grupo de filmación que registraba cada paso, Daddy Yankee generó un verdadero alboroto entre los transeúntes y comensales del lugar. “Perú en clave”, “vino a Perú a comer su pan con chicharrón” y “un grande en Calle Capón” fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales tras difundirse las imágenes de su visita.

Daddy Yankee desata locura en el Barrio Chino y fans reaccionan en redes

Los videos compartidos en TikTok, Instagram y X muestran al artista descendiendo de una camioneta negra y caminando tranquilamente por la Calle Capón, mientras decenas de personas corrían a grabarlo. La sorpresa fue mayor cuando el reguetonero se asomó desde el balcón del restaurante para saludar a sus seguidores, quienes no podían creer que tenían tan cerca a uno de los músicos más influyentes del género urbano.

El 19 de septiembre, Daddy Yankee también fue visto en Miraflores, donde varios transeúntes lograron grabarlo caminando por la zona. Las imágenes se viralizaron rápidamente y aumentaron el misterio sobre los verdaderos motivos de su visita al Perú.

Daddy Yankee en Perú: ¿cuál es el motivo de su presencia en Lima?

Daddy Yankee no ha confirmado ningún concierto ni actividad oficial en Lima, aunque su llegada coincide con la expectativa por su regreso musical como DY, previsto para dentro de un mes. Esta nueva etapa de su carrera apunta a una reinvención con enfoque religioso, mientras enfrenta una disputa legal con su exesposa Mireddys González por 250 millones de dólares. Según Media Concerts Perú, el reguetonero habría sido visto con un productor ligado al Salsa Lima Festival 2025, lo que despertó rumores sobre una posible aparición sorpresa en el evento que se realizará el 20 y 21 de septiembre en el Estadio Nacional.

También circula la versión de que el artista podría ofrecer un concierto religioso en Lima, siguiendo la línea de presentaciones que ya realizó en Argentina y Colombia tras anunciar su conversión al cristianismo en diciembre de 2023. Aunque no hay confirmación oficial, su sola presencia ha desatado expectativa entre miles de fanáticos peruanos que sueñan con verlo una vez más en los escenarios.