Imitador de Daddy Yankee en 'Yo soy' genera furor en redes y ya lo coronan como ganador: "Es idéntico"

El imitador de Daddy Yankee cantó los temas más populares del 'Big Boss' en la nueva temporada de 'Yo soy'. | Foto: composición LR/ TikTok/ Latina

La nueva temporada de 'Yo soy' Ha traído nuevos talentos a los escenarios que emocionan a miles de usuarios por parecerse a sus cantantes favoritos. Este es el caso de un concursante que imitó a Daddy Yankee en el programa. Desde su primera aparición en el escenario, el joven impactó a los jurados y generó furor en redes por su gran parecido con el reguetonero.

El concursante, que obtuvo la identificación como el participante 2450 en el programa, ha logrado emular a la perfección los movimientos, la voz y hasta el estilo característico de Daddy Yankee. En el clip de 'Yo soy' se pudo observar que incluso la conductora Jely Reátegui se asombró por la similitud entre el peruano y el cantante puertorriqueño: "Está igualito".

Imitador Daddy Yankee sorprende con su parecido con el cantante puertoriqueño

El video publicado por la cuenta oficial de Latina mostró la interpretación del joven, quien cantó los éxitos más grandes del 'Big Boss', como Gasolina y Rompe. Las redes sociales no han tardado en estallar con comentarios sobre su increíble parecido, tanto en lo físico como en su rendimiento vocal, que incluso han llevado a muchos a coronarlo como el ganador anticipado de la temporada.

En TikTok los usuarios mostraron su apoyo por el imitador de Daddy Yankee. "Será el ganador de la temporada. Lo decreto", "Es igualito", "Está interesante", "Es idéntico físicamente, pero lo sorprendente es que sin lentes también tiene las facciones de Daddy", fueron algunos de los comentarios.