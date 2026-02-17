La influencer Jesaaelys Ayala sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada de su primer hijo, fruto de su matrimonio con Carlos Olmo. La noticia fue revelada mediante un emotivo video grabado en un entorno paradisíaco, donde la pareja confirmó que vive uno de los momentos más felices de su vida tras haber mantenido el proceso en estricta reserva. La hija del cantante Daddy Yankee describió esta etapa como especial y llena de fe, señalando que el bebé representa una bendición y una promesa divina para su familia.

En redes sociales, la hija del artista Daddy Yankee y de Mireddys González compartió detalles íntimos del proceso. “Decidimos guardar este milagrito cerquita del corazón un tiempo”, expresó, explicando que prefirieron esperar hasta confirmar que el embarazo avanzaba con normalidad antes de hacerlo público.

Hija de Daddy Yankee anuncia que será madre por primera vez tras dolorosa pérdida

El embarazo tiene un significado aún más profundo para la pareja, ya que Jesaaelys reveló que su futuro hijo es un “bebé arcoíris”, término utilizado cuando un nacimiento ocurre después de la pérdida de un embarazo anterior. Según contó, ambos atravesaron una pérdida gestacional en septiembre de 2025, experiencia que los llevó a ser especialmente cautelosos y discretos con esta nueva etapa.

Tras superar ese momento difícil, la empresaria decidió compartir la noticia cuando sintió que era el momento adecuado. En las imágenes difundidas, también mostró un detalle que emocionó a sus seguidores: escribió sobre un espejo la frase “Baby coming… agosto 2026”, confirmando que la llegada de su primogénito está prevista para el martes 11 de agosto de ese año.

Daddy Yankee no assitió a la boda de su hija Jesaaelys Ayala

La noticia del embarazo también reavivó el interés por la vida personal de Jesaaelys, especialmente después de que meses atrás revelara que contrajo matrimonio el 4 de octubre de 2025 en una ceremonia privada. La joven de 29 años compartió fotografías inéditas del enlace, donde se le vio junto a su esposo y sus seres queridos en una recepción sencilla y con pocos invitados.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la ausencia de su padre en las imágenes. En las instantáneas se observa que fue su madre quien la acompañó y la entregó en el altar durante la ceremonia, detalle que generó preguntas entre seguidores que notaron que el cantante no aparecía en ninguna foto. Pese a ello, Jesaaelys se mostró radiante y feliz en las publicaciones, acompañándolas con el mensaje: “Me casé con el amor de mi vida”.