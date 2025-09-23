HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Daddy Yankee se rinde ante la gastronomía peruana y confiesa el verdadero motivo de su visita al país: “Aquí se come a otro nivel”

Daddy Yankee quedó encantado con la gastronomía peruana durante su inesperada visita al país, donde también aclaró el motivo de su viaje y recibió el cariño de sus fanáticos.

Daddy Yankee alborotó Lima. Foto: composición LR/difusión
Daddy Yankee alborotó Lima. Foto: composición LR/difusión

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee sorprendió a sus seguidores al dejarse ver en distintos puntos de Lima, donde no solo recibió el cariño de sus fans, sino que también se rindió ante la gastronomía peruana. El intérprete de 'Gasolina' fue captado en las calles de Barrio Chino y mercados de Miraflores, acompañado de su equipo de producción y seguridad, mientras degustaba platos tradicionales como chifa, picarones, butifarra y la popular chicha morada.

En declaraciones al programa 'Arriba mi gente', el cantante del reguetón confesó lo mucho que disfrutó de la comida peruana. “Probé mucha comida. Excelente todo. Toda la cultura. Amante siempre de la cultura de Perú, siempre. Más la comida que aquí se come a otro nivel. La pasé demasiado bien”, expresó con entusiasmo. Asimismo, aclaró que su visita responde a proyectos programados en suelo peruano, aunque no brindó mayores detalles.

Rafael Cardozo admite error al pedirle matrimonio a Cachaza tras revelarse su próxima boda: 'Estábamos en problemas'

lr.pe

Daddy Yankee se rinde ante la gastronomía peruana tras visitar el Barrio Chino y Miraflores

Tras tres años de haberse despedido de los escenarios con su último concierto en el Estadio Nacional en octubre de 2022, Daddy Yankee volvió a causar sensación en Lima. El cantante de reguetón visitó el restaurante Mayta, donde estuvo acompañado del chef Jaime Pesaque, y luego acudió al mercado Santa Cruz en Miraflores.

A pesar del fuerte dispositivo de seguridad que lo rodeaba, el 'Cangri' se tomó un momento para firmar autógrafos, tomarse fotos y compartir con sus fanáticos, quienes no dudaron en demostrarle su cariño en cada lugar que visitaba. Su cercanía generó aún más entusiasmo entre quienes tuvieron la suerte de encontrárselo en las calles limeñas.

El sábado 20 de setiembre, el llamado ‘Big Boss’ del reguetón sorprendió nuevamente al aparecer en el mercado Santa Cruz de Miraflores para degustar diversos desayunos y bebidas tradicionales. Más tarde, fue grabado en un conocido chifa de la calle Capón, en el Barrio Chino, donde no solo disfrutó de la gastronomía, sino que también salió al balcón del local para saludar a la multitud que lo esperaba con gritos y aplausos.

Maju Mantilla reaparece con emotivo mensaje tras polémica por presunta infidelidad a Gustavo Salcedo con productor de 'Arriba mi gente'

lr.pe

Daddy Yankee revela el verdadero motivo de su visita al Perú

Daddy Yankee sorprendió al ser consultado sobre el motivo de su visita a Perú. “Estamos en un par de proyectos”, respondió de manera contundente a las cámaras de Arriba Mi Gente, sin ofrecer más detalles y dejando en suspenso las especulaciones sobre su presencia en Lima.

Pese a sus declaraciones, muchos seguidores mantienen la esperanza de que el intérprete de Gasolina anuncie un show en la capital. Su visita se da en medio de su divorcio con Mireddys González y la reciente revelación de su cambio de nombre artístico a DY.

