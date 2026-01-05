La ausencia de Daddy Yankee en la boda de su hija con Mireddys González, Jesaaelys Ayala, generó revuelo en redes sociales. 'El rey de reggaetón' no estuvo presente en la ceremonia de su primogénita con su aún esposa, con quien atraviesa un complicado proceso de divorcio tras casi 30 años de relación, marcado por una batalla legal en torno al manejo financiero de sus empresas.

Jesaaelys Ayala, de 29 años, compartió en su cuenta personal de Instagram una serie de fotografías de su boda, en las que aparece junto a su ahora esposo, Carlos Olmo, a quien describió como el amor de su vida. Según las instantáneas publicadas por la influencer, el evento contó con la presencia de varios familiares, entre ellos su madre, Mireddys González. Sin embargo, el gran ausente fue su padre, Ramón Luis Ayala Rodríguez, más conocido como Daddy Yankee.

Daddy Yankee, el gran ausente de la boda de su hija

Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, compartió fotografías de su boda. En ellas, se observa que su madre aparentemente la acompañó y la entregó en el altar. 'The big boss' no aparece en ninguna de las imágenes publicadas por hija. Asimismo, el puertorriqueño no se pronunció tras el anuncio del matrimonio, lo que avivó las especulaciones sobre un distanciamiento.

Este hecho no pasó desapercibido, ya que coincide con su proceso de separación y posterior divorcio de Mireddys González, con quien estuvo casado casi tres décadas. Hasta el momento, no se ha confirmado si Daddy Yankee fue invitado a la ceremonia o si decidió no asistir.

Disputa legal entre Daddy Yankee y su exesposa

Daddy Yankee enfrenta una disputa judicial con Mireddys González por los derechos de sus nombres comerciales. El artista presentó una nueva demanda ante el Tribunal Federal para impedir que González utilice las marcas 'Daddy Yankee' y 'DY' en actividades comerciales, al considerar que están indisolublemente ligadas a su identidad profesional.

El conflicto entre el intérprete de 'Gasolina' y su exesposa no es reciente. Se hizo publico en diciembre de 2024, cuando 'El Cangri' presentó una demanda por transferencias no autorizadas, acusando a Gonzáles y a su cuñada de mover cerca de 100 millones de dólares desde cuentas corporativas hacia personales sin su consentimiento.